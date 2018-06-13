IT-образование в Беларуси: почему стоит пойти в региональный ВУЗ и зачем программисту быть физиком?

Новости Беларуси.В гостях программы «Большой завтрак» Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Очень рада видеть Вас сегодня у нас в программе. И такой вопрос: недавно в Барановичах, в школе дрон заменил первоклассницу. Такое нововведение никто не ожидал. Действительно ли на сегодняшний день все, что связано с технологиями настолько популярно?

Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь:

В образовании технологии очень успешны и очень активно внедряются сейчас. Скорость внедрения с каждым годом растет.

Ирина Ромбальская:

Это регионально или по всей Беларуси.

Павел Лис:

Точки по всей Беларуси. Освоение внедрения технологий – они разные совершенно. Есть и в областях, есть и в городе Минске. Естественно, у столицы есть какие-то особенности, но стараемся всех поддерживать, кто любит технологии, кто верит в технологии. И я надеюсь, что нам не придется дронами занять первоклассниц, но вот такие интересные решения уже появляются. И помимо развлекающих моментов, мы все-таки стараемся внедрять технологии в образовательный процесс и вообще в около образовательный процесс и в какие-то структурные проекты.

Ирина Ромбальская:

А цифровая трансформация, о которой недавно шла речь, и о том, что 80% к 2020 году учреждений образования должны быть охвачены. Можно как-то доступнее объяснить все это?

Павел Лис:

Мы в первую очередь ставим перед собой задачу – трансформировать процесс. Оцифровать все процессы любые, которые возможно оцифровать. Как от мониторинга успеваемости, состояния, так и до аналитически-прогнозных идей. То есть мы хотим весь поток данных, который генерируется в системе образования, не просто собирать и анализировать, а собираемся анализировать современными методами. Например, у нас очень сильные математические школы в стране – как в Минске, так и в регионах. Очень неплохой задел по искусственному интеллекту. И все, что у нас есть – нам грех не использовать в аналитике системы образования. Потому что образование – это фундамент будущей экономики, цифровой экономики. Соответственно, работа с данными позволит нам избежать каких-то ошибок, избежать каких-то путей, которые уже пройдены и не имеют таких же особенностей, как у нас. То есть

пытаемся сделать все возможное, чтобы будущее наступило быстрее, чтобы будущее было приятным.

Ирина Ромбальская:

И, тем не менее, многие наши школьники, студенты до сих пор учатся по печатным учебникам. И когда говоришь: «Можно я на айпаде принесу, электронную книгу», – как-то учителя в штыки воспринимают.

Павел Лис:

Есть разные варианты и возможности. Есть подходы, где дети оставляют учебники в школах, а дома занимаются на электронных носителях. Есть, в принципе, консервативные какие-то подходы, есть инновационные подходы.

Бумажные учебники на самом деле не так плохи,

но все варианты учебников есть в электронном виде на сайте Института Национального образования. И мы сейчас, в принципе, сконцентрировали работы не на том, чтобы их оцифровывать, а в том, чтобы их дополнять полезными материалами мультимедийными. То есть комментариями. Это есть, и частные партнеры к этому стремятся и свои проекты продвигают. Вот недавний наш проект с телекоммуникационной компанией известной. Есть и государственные проекты, которые связаны с именно дополнительным контентом. И в принципе риторика на самом высшем уровне, такая, что мы двигаемся, в том числе, и к дистанционному образованию. Там бумажные учебники, скорее все, себе места не найдут.

Ирина Ромбальская:

Раньше дети хотели стать космонавтами, потом – олигархами, а сейчас – айтишниками, да? Насколько востребованы эти специальности и хватает ли нам этих специалистов?

Павел Лис:

По моим оценкам, у нас рынок IT-специалистов сможет поглотить еще очень много кадров. Тем более со вступлением в силу декрета №8 всем известного. И со скоростью, с которой сейчас растет количество резидентов парка высоких технологий, нам все больше необходимы будут IT-специалисты совершенно разных профилей. И не классических программистов. Я прогнозирую, что даже чаще будут востребованы больше специалисты, которые имеют естественно-научный профиль и в том числе умеют программировать. То есть физики, химики, биологи. Математики – я уже не говорю, они уже востребованы. Это очень близкие дисциплины с программированием. Поэтому просто

программист и физик, который умеет программировать, будут иметь совершенно разные условия.

Ирина Ромбальская:

Кстати, о смежности профессий. Потому что есть очень высокие проходные баллы, которые многие могут не потянуть, но при этом хотят работать в IT-сфере. Какие-то смежные профессии появляются?

Павел Лис:

Смежных профессий много, и появляются еще интересные способы обучения гибридного, когда обучаются и естественным дисциплинам – иностранным языкам и языкам программирования. И при этом разными способами обучается. И финальная стадия обучения идет уже на каких-то реальных проектах, где себя можно проявить, как член команды и как человек, который принимает решение. И в том числе сделать какие-то ошибки, принять решение и сделать выводы. То есть это очень важный аспект в любом направлении. Но в IT-секторе то, что

студент с 3,4 курса, а иногда и раньше начинает работать на реальных проектах – это очень большой плюс.

И погружение в профессию проходит более успешно. Но надо понимать, что у нас есть вузы, которые сконцентрированы на специальностях IT- это БГУИР, БГУ, и туда самые высокие баллы на IT-специальности. Также есть IT-направления в других вузах. Их тоже не стоит игнорировать. Например, два самых известных наших стартапа, которые купили мировые гиганты, и если вы посмотрите состав участников, где они учились, там и в одном и во втором – несколько специалистов из Гродненского Университета им. Я. Купалы, заканчивающие матфак. Это математики, которые умеют программировать. А соответственно не стоит игнорировать и другие вузы. И надо помнить, что диплом – это очень важно. Но важно стремление к профессии, к получению знаний. И многие IT-компании, особенно крупные, они очень большое внимание уделяют отбору кадров. Соответственно помимо того, что вы видите диплом, оценивается целый спектр параметров. В том числе уже готовые проекты и тестирование. Соответственно,

шанс появляется не только у выпускников БГУИРа и БГУ, а и у любого человека, который действительно желает программировать,

желает делать современные проекты и при этом учится, осваивает новые навыки. Соответственно, имеет шанс каждый.

Ирина Ромбальская:

Наличие профильного высшего образования сейчас обязательно, или сейчас существует огромное количество курсов по разным направлениям в IT-индустрии?

Павел Лис:

Курсы – это интересное направление дополнительного образования. Оно может помочь тому, кто упустил момент бума IT и получил другу специальность, возможно, неправильно оценив возможности свои или плохо спрогнозировав будущее. Но наличие фундаментального образования – оно, я считаю, обязательно. Особенно, если это образование, где большое количество естественных наук. Это не уменьшает необходимость гуманитарных профилей – это тоже очень интересное направление.

Ирина Ромбальская:

Вопрос обывателя: раз у нас такой большой конкурс, и при этом такое большое количество людей, которые хотят поступить, и IT-индустрия поглощает все эти кадры, может просто надо расширять количество набранных?

Павел Лис:

Этот вопрос очень интересный, очень важный, постоянно обсуждается ежегодно. Насколько мне известно, в этом году тот же

БГУИР расширил набор на 300 мест.

Это уже существенный шаг. В БГУ больше балансовые корректировки происходили – где-то увеличивалось, где-то уменьшалось. Сейчас в первую очередь важно качество специалистов. Да и не только сейчас, всегда было важным. Потому что если мы начнем гнаться за количеством, то, учитывая особенности нашего нового законодательства, у нас

средний класс, уровень специалистов начнут вытеснять, возможно, специалисты из Украины, из России, из Прибалтики.

Потому что там элементарно больше абитуриентов, больше выпускников, больше технических вузов. Соответственно, такие условия, которые созданы в Беларуси, они интересны уже стали объективно по всему миру, и люди будут стараться сюда попасть. Не только бизнесмены от IT, но и привозить свои команды.

Поэтому сейчас очень важно сделать упор на качество абитуриентов и выпускников.

Их следующую ступень подготовки – в магистратуру, которая во многих вузах на очень высоком уровне с привлечением специалистов из реального сектора IT. И в этом направлении, движение, я считаю, будет правильным.

Ирина Ромбальская:

Диктуют ли заказчики вузам программу обучения?

Павел Лис:

Сейчас прорабатываются решения. На совместной коллегии Министерства связи и Министерства образования совместно с Парком высоких технологий принято несколько решений, которые будут направлены, в том числе, на создание профильного совета, где будут определяться стратегии подготовки IT-специалистов, корректироваться программы как в вузах, так и в школах. Вообще очень интересный момент:

в последние несколько интервью нашего министра было очень интересное заявление, на него почему-то мало кто обратил внимание.

Простыми словами оно звучит так, чтобы, например, в предмете «информатика» в школе

надо идти не от программы по информатике, а идти от возможности детей и учителя.

То есть если дети уже имеют определенные навыки, и преподаватель тоже имеет возможность дать им больше, чем есть в программе, надо какую рамку квалификации получить за класс «информатики». Все остальное, что он может дать – дать ему свободу, чтобы он это сделал. Соответственно, больше внимания будет к преподаванию информатики. Хотя бы один этот предмет, по нему нет экзамена, и строгую программу по нему держать, возможно, и нет смысла.

Ирина Ромбальская:

Спасибо Вам огромное за нашу сегодняшнюю беседу.

Павел Лис:

Вам большое спасибо.