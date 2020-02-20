IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр

Новости Беларуси. На базе гимназии № 10 Молодечно открыли STEM-центр. Здесь школьники смогут получать IT-образование с помощью роботов, гоночного ралли и графических планшетов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также ученики будут осваивать программирование и конструирование, научатся запускать интерактивные программы по литературе и истории. Для этого IT-кабинет оборудовали по последнему слову техники. Здесь есть видеокамеры, планшеты, ноутбуки и наборы по робототехнике.

Занятия будут проходить в форме факультативов после уроков либо по субботам. Попасть на обучение смогут все школьники района.