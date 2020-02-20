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IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр

20 февраля 2020 19:43
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Новости Беларуси. На базе гимназии № 10 Молодечно открыли STEM-центр. Здесь школьники смогут получать IT-образование с помощью роботов, гоночного ралли и графических планшетов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр-1
IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр-2

Также ученики будут осваивать программирование и конструирование, научатся запускать интерактивные программы по литературе и истории. Для этого IT-кабинет оборудовали по последнему слову техники. Здесь есть видеокамеры, планшеты, ноутбуки и наборы по робототехнике.

Занятия будут проходить в форме факультативов после уроков либо по субботам. Попасть на обучение смогут все школьники района.

IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр-4

Павел Батура, ученик гимназии № 10:
С момента открытия STEM-класса, когда привезли все эти конструкторы, мне они очень понравились. Я решил с ними поиграться, позаниматься, что-нибудь поскладывать. Я хочу сам стать программистом и поэтому пришел сюда.

IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр-6

Татьяна Комкова, директор гимназии № 10:
Мы планируем обучать не только учащихся нашей гимназии, но и всего района. У нас будут работать высококвалифицированные специалисты, естественно, при технической поддержке, при сопровождении со стороны компании-резидента Парка высоких технологий, также Ассоциации «Образование для будущего». Я думаю, что нас ждут великие дела, мы будем участвовать и побеждать в конкурсах высокого уровня.

IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр-8

В Минской области этот STEM-центр уже восьмой.

IT-образование с помощью роботов и графических планшетов. В Молодечно открыли STEM-центр-10
# It-технологии # Татьяна Комкова

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