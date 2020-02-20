Нужны не мышцы, но голова и руки. Школьники из Слуцка стали чемпионами по судомодельному спорту

Новости Беларуси. Ветер успеха помог школьникам из Слуцка стать чемпионами по судомоделизму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в соревновании участвовало 12 команд, в том числе и спортсмены из России. Для победы нужно было не только построить модель, но и выполнить с ней сложные виражи в бассейне. Случчане показали лучшие результаты в качестве изготовления моделей, а также скорости и устойчивости своих кораблей.

Виктор Потоцкий, руководитель секции по судомодельному спорту Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодежи:

Уже теперь мы обсуждаем вопросы участия в областных соревнованиях летнего этапа. Это технический спорт, то есть не надо мышцы, но надо голова и руки.

Федор Жилич, воспитанник секции по судомодельному спорту Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодежи:

Вот такие вот корабли строю, это у меня уже третья модель. Мне очень нравится такие модели делать.