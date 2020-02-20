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Нужны не мышцы, но голова и руки. Школьники из Слуцка стали чемпионами по судомодельному спорту

20 февраля 2020 19:40
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Новости Беларуси. Ветер успеха помог школьникам из Слуцка стать чемпионами по судомоделизму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нужны не мышцы, но голова и руки. Школьники из Слуцка стали чемпионами по судомодельному спорту-1

Всего в соревновании участвовало 12 команд, в том числе и спортсмены из России. Для победы нужно было не только построить модель, но и выполнить с ней сложные виражи в бассейне. Случчане показали лучшие результаты в качестве изготовления моделей, а также скорости и устойчивости своих кораблей.

Нужны не мышцы, но голова и руки. Школьники из Слуцка стали чемпионами по судомодельному спорту-4

Виктор Потоцкий, руководитель секции по судомодельному спорту Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодежи:
Уже теперь мы обсуждаем вопросы участия в областных соревнованиях летнего этапа. Это технический спорт, то есть не надо мышцы, но надо голова и руки.

Нужны не мышцы, но голова и руки. Школьники из Слуцка стали чемпионами по судомодельному спорту-7

Федор Жилич, воспитанник секции по судомодельному спорту Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодежи:
Вот такие вот корабли строю, это у меня уже третья модель. Мне очень нравится такие модели делать.

Нужны не мышцы, но голова и руки. Школьники из Слуцка стали чемпионами по судомодельному спорту-10

Последние два года стали для Слуцкого центра технического и прикладного творчества знаменательными. Впервые почти за полвека его воспитанники стали чемпионами мира и Европы. На повторение успеха рассчитывают и в 2020 году.

Нужны не мышцы, но голова и руки. Школьники из Слуцка стали чемпионами по судомодельному спорту-13

# Спортивные соревнования # общество # Виктор Потоцкий # Федор Жилич # Фотофакт

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