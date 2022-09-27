«История Великой Отечественной войны в лицах». Вот какие проекты создают студенты БНТУ

Четкая гражданская позиция, нравственные убеждения и знание истории – путь, по которому следует молодежь Беларуси. Проекты, выставки, посвященные Великой Отечественной, как никогда приобретают особую значимость. Так, в Белорусском национальном техническом университете при поддержке управления по воспитательной работе с молодежью создано множество проектов.

Юлия Вашкевич, председатель студенческого самоуправления БНТУ:

Для меня самый трогательный проект нашего университета – это выставка «История Великой Отечественной войны в лицах», она уже стала доброй традицией, и мы обновляем экспозицию уже четвертый год подряд. В этом году будет пятый. Нам очень дороги все истории, вся информация, которую предоставляют нам наши студенты, курсанты, работники Белорусского национального технического университета. Они каждый год нам приносят все более и более новые истории, что позволяет нам обновлять эту выставку. Истории запечатлены в отдельные альбомы, студенты их бережно хранят. Ежегодно выставку дополняют более 40 героев, а также свидетелей тех ужасов войны. Тяжелые судьбы людей не могут оставить равнодушным никого.

Илья Прокопович, выпускник БНТУ, солист Молодежного театра эстрады:

Гордость и восхищение нашим народом, характером его, менталитетом. Хочется проносить это все и понимать, что в будущем наши поколения будут такими же хладнокровными, с холодными головами, рассудительными. Студенты не только говорят на военную тематику, но исполняют песни военных лет, которые передают ту боль и силу народа.

Илья Прокопович:

У меня это вызывает огромные эмоции, потому что у меня далеко это уходит, в истоки моей семьи. Мой дедушка воевал, он дошел до Берлина. У него были медали «За отвагу». С каждым годом, чем взрослее становишься, тем больше смысла этому придаешь, и хочется, чтобы все люди в нашей стране понимали это.

Анастасия Халимон, студентка 2 курса инженерно-педагогического факультета БНТУ :

Мы едем к ветеранам всегда с концертом, они очень рады, очень ценно для них, что мы приезжаем и общаемся, поем песни. Это для них самое любимое. Они с удовольствием слушают концерт и после этого рассматривают фотографии, которые мы оставляем каждый год. Поем песни на военную тематику. Они выходят на улицу за нами вслед и рассказывают свои истории со слезами на глазах, стараясь, чтобы они были услышаны и поняты. Память жива, пока помним мы. В июне студенты БНТУ приняли участие со своим проектом в 10-м Белорусского-российском форуме. В стенах Брестской крепости встретились по 20 участников из студенческой молодежи России и Беларуси.