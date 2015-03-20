Ограничения на ловлю рыбы введены в Брестской и Гомельской областях с 20 марта

Новости Беларуси. В Брестской и Гомельской областях с 20 марта введены ограничения на ловлю рыбы. Чтобы дать отпор браконьерам, сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси перешли на усиленный режим работы.

В арсенале рейдовых групп – фото- и видеокамеры, позволяющие с помощью 90-кратного увеличения рассмотреть лица и номера машин даже с противоположного берега водоема.

Рыбаки, нарушившее запрет, за каждую незаконно добытую особь возместят причиненный природе вред. Во время нереста он исчисляется в троекратном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роберт Зубаиров, заместитель начальника Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Мы создали совместные планы работы с подразделениями МВД. То есть, в частности, в Минской области с УВД Миноблисполкома согласованы выезды рейдовых группы совместно с нашим участием работников ГАИ. Также будут привлекаться другие службы, участковые инспектора для патрулирования водоемов и, соответственно, поисков незаконной добычи рыб. Поэтому совместная работа всегда приносила свои плоды.