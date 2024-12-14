Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей

В Гродно планируют издать книгу с историями родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идею сотрудников областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации поддержали 120 семей из всего региона. Они рассказали о пройденном пути, о трудностях, которые пришлось преодолеть, а также о том, что придает сил. Сборник уже сверстали. С авторами историй, которые вошли в издание, познакомилась Алена Жиборт.

Каролине Ивановой из Гродно 12 лет. Девочка занимается вокалом, играет на фортепиано и очень любит рисовать. О том, что это ребенок-инвалид, многие даже не догадываются. Иногда на какое-то время о диагнозе удается забыть даже родителям.

Ирина Иванова:

Нужно жить, это мой ребенок, никто, как я, не поможет ей. Тем более, если ребенок будет видеть, что мама счастливая, веселая, довольная, и ребенок будет тоже довольный.

У Каролины очень редкий врожденный порок сердца. Год назад девочке сделали сложнейшую операцию. Вместе с белорусскими врачами ее проводил специалист из Швейцарии – один из самых опытных кардиохирургов мира. Вспоминая те восемь с половиной часов ожидания, маме едва удается сдерживать слезы.

Ирина Иванова:

Операцию пережить трудно, не знаю, как я пережила эти восемь с половиной часов. Спасибо всем врачам, у них, честно, золотые руки.

Богдану Сяху совсем скоро исполнится 5. Примерно полтора года назад родители узнали, что у сына аутизм. До конца принять ситуацию, признаются, не могут до сих пор.

Мария Сях:

Это принять невозможно, просто с этим можно жить. С ним все в порядке, когда смотришь на эти колоссальные сборы для деток, когда просто время идет на дни и минуты, тогда понимаешь, что у тебя все хорошо. И у тебя действительно все хорошо, он ходит сам, он кушает сам. Дмитрий Сях:

Самое важное – принять то, что нужно двигаться куда-то, что-то делать, идти к доктору, к специалисту и прочее.

С сентября Богдан ходит в новый сад. Чтобы посещать специализированную группу, семья временно переехала из сельской местности в город. Мария Сях:

Там программа совершенно отличается от той, которая в обычном дошкольном учреждении. Она строится так, что под них подстраиваются, вплоть до того, если кто-то пришел без настроения, значит, занятия могут отодвинуться, могут перенестись.