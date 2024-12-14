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Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей

14 декабря 2024 17:50
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В Гродно планируют издать книгу с историями родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идею сотрудников областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации поддержали 120 семей из всего региона. Они рассказали о пройденном пути, о трудностях, которые пришлось преодолеть, а также о том, что придает сил. Сборник уже сверстали. 

С авторами историй, которые вошли в издание, познакомилась Алена Жиборт.

Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей-2

Каролине Ивановой из Гродно 12 лет. Девочка занимается вокалом, играет на фортепиано и очень любит рисовать. О том, что это ребенок-инвалид, многие даже не догадываются. Иногда на какое-то время о диагнозе удается забыть даже родителям. 

Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей-4

Ирина Иванова:
Нужно жить, это мой ребенок, никто, как я, не поможет ей. Тем более, если ребенок будет видеть, что мама счастливая, веселая, довольная, и ребенок будет тоже довольный.

Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей-6

У Каролины очень редкий врожденный порок сердца. Год назад девочке сделали сложнейшую операцию. Вместе с белорусскими врачами ее проводил специалист из Швейцарии – один из самых опытных кардиохирургов мира. Вспоминая те восемь с половиной часов ожидания, маме едва удается сдерживать слезы. 

Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей-8

Ирина Иванова:
Операцию пережить трудно, не знаю, как я пережила эти восемь с половиной часов. Спасибо всем врачам, у них, честно, золотые руки.

Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей-10

Богдану Сяху совсем скоро исполнится 5. Примерно полтора года назад родители узнали, что у сына аутизм. До конца принять ситуацию, признаются, не могут до сих пор.

Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей-12

Мария Сях:
Это принять невозможно, просто с этим можно жить. С ним все в порядке, когда смотришь на эти колоссальные сборы для деток, когда просто время идет на дни и минуты, тогда понимаешь, что у тебя все хорошо. И у тебя действительно все хорошо, он ходит сам, он кушает сам.

Дмитрий Сях:
Самое важное – принять то, что нужно двигаться куда-то, что-то делать, идти к доктору, к специалисту и прочее.

Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей-14

С сентября Богдан ходит в новый сад. Чтобы посещать специализированную группу, семья временно переехала из сельской местности в город.

Мария Сях:
Там программа совершенно отличается от той, которая в обычном дошкольном учреждении. Она строится так, что под них подстраиваются, вплоть до того, если кто-то пришел без настроения, значит, занятия могут отодвинуться, могут перенестись.

Истории, которые меняют мир. В Гродно планируют издать книгу о воспитании особенных детей-16

Истории семей, в которых воспитывают детей с инвалидностью, разные и похожие одновременно. В Гродненском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации их решили объединить в сборник. Буквально за 2 месяца родители из разных уголков региона прислали 120 рассказов и порядка 600 своих семейных фотографий.

Подробнее в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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