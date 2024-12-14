Лукашенко проведёт переговоры с султаном Омана

Борт номер один несколько часов назад приземлился в международном аэропорту Маскат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У трапа в оманской столице рота почетного караула и красная дорожка – знаки высокого уважения к главе государства. Встречали Александра Лукашенко министр иностранных дел, глава инвестиционного банка и посол Омана.

Александр Лукашенко ранее анонсировал намерение посетить ряд государств Ближнего Востока. Что касается Омана, то основа наших взаимоотношений была заложена в 2007-м, во время первого визита Президента Беларуси в Cултанат. Нынешний – второй, спустя 17 лет. За это время стороны существенно нарастили нормативно-правовую базу двустороннего сотрудничества, состоялись знаковые визиты на высоком уровне. Совсем недавно, осенью, во главе с премьер-министром Беларуси. Совместная работа ведется в целом ряде сфер, включая область высоких технологий и здравоохранения. Оман заинтересован в организации производства лекарств. Белорусский опыт и компетенции здесь явно пригодятся. Наш товарооборот можно назвать скромным, но растущим. В Султанате заинтересованы в белорусской пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Взять хотя бы детское питание. Но все чаще говорят и о желании развивать промышленную кооперацию в этом направлении. Беларусь же только за. Благодаря своему геополитическому положению Оман может стать для нас воротами в другие регионы.



Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Султанате Оман (по совместительству):

Очень важное направление, которое хотел бы отметить, – товарная диверсификация. Потому что пока в основном мы сосредоточены на торговле продуктами питания, молоком, молочной продукцией. Немножко поставляется мучных изделий, хлеба. Но надо идти дальше, поэтому, в частности, в составе делегации у нас есть министр промышленности. В этом году активизировалась рабочая группа по сотрудничеству в области промышленности. Цель, во-первых, выводить наши товары на этот рынок, через Оман дальше двигать нашу технику в Йемен, Сомали, те же самые страны, которые я упоминал, и создавать совместное производство. Потому что Оман находится в таком регионе, он как бы на перекрестке. Чем-то он напоминает нашу родную Беларусь. Мы находимся на перекрестке там, в Европе. Оман находится на перекрестке, по сути говоря, Индийского океана. Здесь у нас Индийский океан, здесь рядышком Индия, здесь опять-таки залив, здесь Иран, здесь транспортный коридор Север – Юг, все это здесь. И давайте не забывать про Восточную Африку. То есть регион очень интересный, он смотрит на нас, страна смотрит на нас, они открыты, они заинтересованы. Коммерческие, гуманитарные, инвестиционные, технологические перспективы хорошие. Что касается предстоящей политической повестки, то она более чем насыщенная. В графике главы государства переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Лидеры обсудят состояние и перспективы развития отношений, а также направления, где нужен дополнительный импульс в сотрудничестве. Ну и, конечно, обменяются мнениями о текущей международной ситуации.

Начавшийся визит Александра Лукашенко в Оман – безусловно, часть стратегии по закреплению Минска в новом многополярном мире. Помимо наших стратегических партнеров-гигантов России и Китая, сегодня мы делаем ставку на крупные и влиятельные объединения – ШОС и БРИКС, а также поиск новых рынков в Африке и укрепление латиноамериканского вектора. Ближний Восток для Беларуси, этот огромный регион, вовсе не терра инкогнита, а напротив, один из приоритетных векторов внешней политики. Здесь Александр Лукашенко – частый гость, и со многими лидерами у нашего Президента отличные отношения. И это тот фактор, который в этом регионе дорогого стоит. На одном геополитическом языке мы говорим с Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Ираном, Пакистаном, Египтом. Только в этой ближневосточной пятерке проживает суммарно 450 миллионов человек – ровно столько, сколько во всем Евросоюзе. И это еще один аргумент в пользу того, что санкции коллективного Запада вовсе не помеха для того, чтобы выстраивать нашу внешнюю политику.