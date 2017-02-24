Прямые телефонные линии: 25 февраля на вопросы граждан ответит управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская

Новости Беларуси. Диалог с городской властью. 25 февраля на связь по прямым телефонным линиям с жителями столицы выйдет управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. Она ответит на вопросы, касающиеся государственного регулирования в области земельных отношений на территории Минска, а также обеспечения деятельности столичной мэрии. Дозвониться можно с 9 до 12 часов.

Прямые линии работают в каждом районе города. В администрациях готовы компетентно ответить на вопросы минчан и решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.