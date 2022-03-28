Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?

Валерия Яскевич, корреспондент:

С первыми лучами солнца на наших лицах появляются веснушки. У некоторых людей они остаются в течение всего года. Так откуда же они берутся?

Татьяна Котова, дерматолог 1 категории:

Веснушки – это пигментные пятнышки, которые в основном появляются у людей со светлым тоном кожи, со светлыми волосами, а также с рыжими волосами. Это не что иное, как скопление в коже избыточного пигмента меланина. Появление веснушек может быть обусловлено гормональными изменениями. Есть и другие причины их возникновения.

Татьяна Котова:

Первое – это чрезмерное нахождение на открытом воздухе под активным солнцем. Второй причиной может служить наследственный фактор. Заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, нарушение обмена веществ, а также сбой в работе эндокринной системы. С развитием косметической индустрии вывести веснушки стало гораздо проще, но делать это совсем не обязательно. Они совершенно неопасны.

Светлана Яковлева, врач-дерматовенеролог УЗ «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»:

Для удаления используется несколько различных средств. Во-первых, это различные отбеливающие крема, содержащие салициловую кислоту, азелаиновую кислоту. Препарат гидрохинон, который является достаточно токсичным. Используется криотерапия – это лечение жидким азотом. Могут использоваться пилинги – как поверхностные, так и срединные. Татьяна Котова:

Лазерная шлифовка, ее делает только врач, она также сезонная, в неактивное солнечное время. Она осветляет пигмент, отшелушивает его.

Эффективность всех этих способов, увы, невелика. Минимизировать появление веснушек лучше всего при помощи правильного ухода за кожей. Татьяна Котова:

Обладателям веснушек следует как можно меньше принимать солнечные ванны и пользоваться хорошими кремами с защитой от ультрафиолетовых лучей, СПФ от 30-50 и выше.

Обычно из-за своей непостоянной и противоречивой натуры девушки хотят именно то, чем не наделила их природа. По этой причине в моду вошли поддельные веснушки. Для их создания существует несколько вариантов.

Наталья Феськова, визажист-бровист:

Можно сделать при помощи крем-краски для бровей и ресниц, выбрав необходимый тон под ваш цвет волос. Этот способ более долговечный, его хватает максимум на 4 дня. Выдерживайте, как написано в инструкции, и смывайте обычной водой обильно. Также можно делать веснушки карандашом или любым тату-лайнером для бровей. Наносить краску следует на очищенную кожу. Чтобы образ казался более естественным, располагайте веснушки в зоне переносицы, на носу и распределите немного на щечках.