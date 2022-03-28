Прямой эфир

Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?

28 марта 2022 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Валерия Яскевич, корреспондент:
С первыми лучами солнца на наших лицах появляются веснушки. У некоторых людей они остаются в течение всего года. Так откуда же они берутся?

Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?-1

Татьяна Котова, дерматолог 1 категории:
Веснушки это пигментные пятнышки, которые в основном появляются у людей со светлым тоном кожи, со светлыми волосами, а также с рыжими волосами. Это не что иное, как скопление в коже избыточного пигмента меланина.

Появление веснушек может быть обусловлено гормональными изменениями. Есть и другие причины их возникновения.

Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?-4

Татьяна Котова:
Первое это чрезмерное нахождение на открытом воздухе под активным солнцем. Второй причиной может служить наследственный фактор. Заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, нарушение обмена веществ, а также сбой в работе эндокринной системы.

С развитием косметической индустрии вывести веснушки стало гораздо проще, но делать это совсем не обязательно. Они совершенно неопасны.

Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?-7

Светлана Яковлева, врач-дерматовенеролог УЗ «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»:
Для удаления используется несколько различных средств. Во-первых, это различные отбеливающие крема, содержащие салициловую кислоту, азелаиновую кислоту. Препарат гидрохинон, который является достаточно токсичным. Используется криотерапия это лечение жидким азотом. Могут использоваться пилинги – как поверхностные, так и срединные.

Татьяна Котова:
Лазерная шлифовка, ее делает только врач, она также сезонная, в неактивное солнечное время. Она осветляет пигмент, отшелушивает его.

Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?-10

Эффективность всех этих способов, увы, невелика. Минимизировать появление веснушек лучше всего при помощи правильного ухода за кожей.

Татьяна Котова:
Обладателям веснушек следует как можно меньше принимать солнечные ванны и пользоваться хорошими кремами с защитой от ультрафиолетовых лучей, СПФ от 30-50 и выше.

Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?-13

Обычно из-за своей непостоянной и противоречивой натуры девушки хотят именно то, чем не наделила их природа. По этой причине в моду вошли поддельные веснушки. Для их создания существует несколько вариантов.

Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?-16

Наталья Феськова, визажист-бровист:
Можно сделать при помощи крем-краски для бровей и ресниц, выбрав необходимый тон под ваш цвет волос. Этот способ более долговечный, его хватает максимум на 4 дня. Выдерживайте, как написано в инструкции, и смывайте обычной водой обильно. Также можно делать веснушки карандашом или любым тату-лайнером для бровей.

Наносить краску следует на очищенную кожу. Чтобы образ казался более естественным, располагайте веснушки в зоне переносицы, на носу и распределите немного на щечках.

Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?-19

Наталья Феськова:
Давайте поговорим о макияже для девушек, у кого есть веснушки. Самое главное это не переборщить. Сделать ровный тон лица, стараясь не замазывать веснушки. Сделать более подсвеченную кожу и добавить какие-то акценты, например, на губы, на глаза. Либо просто добавить румяна.

# Красота # общество # Валерия Яскевич # Татьяна Котова # Светлана Яковлева # Наталья Феськова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В национальном павильоне Беларуси на «Экспо» в Дубае встретили миллионного посетителя
28 марта 2022 07:48

В национальном павильоне Беларуси на «Экспо» в Дубае встретили миллионного посетителя

В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км
28 марта 2022 07:21

В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км

Их автомобили ничем не выделяются. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ
28 марта 2022 07:10

Их автомобили ничем не выделяются. В Гомеле начали работать наряды скрытого наблюдения ГАИ