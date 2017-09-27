Доктор Маруся: как поездки верхом помогают особенным детям?

Быть лекарем среди лошадей способны единицы. Но именно такая – наша Маруся. Она чувствует каждого своего пациента. И ведёт его по особому маршруту.

В посёлок Большевик Минского района на сеансы к Марусе приезжают пациенты от 4 месяцев до 74 лет. Из Израиля, Прибалтики, дальних уголков России и других стран.

Заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушение сердечно-сосудистой системы, гиперактивность, всевозможные неврологические особенности, аутизм. Лошадка в мгновение ощущает боль человека: физическую или психологическую и старается помочь изо всех сил.

Вот уже 15 лет Маруся – полноправный член семьи Елены Титовец. Вместе с мужем они однажды выкупили лошадку у бабушки за символичную плату. И сразу поразились её способностям.

Елена Владимировна, как профессиональный психолог, не понаслышке знала о зоотерапии. Но успехи Маруси вдохновили её изучить иппотерапию и получить сертификат инструктора. Это своего рода ЛФК на лошади.

Только представьте: во время верховой езды человеку передаются около 110 колебательных импульсов в минуту. Температура тела лошади – 38 градусов, что отлично согревает мышцы и расслабляет организм. Добавьте к этому комплекс упражнений и общение с животным, и поймёте, почему адреналин льётся рекой и депрессия уходит прочь.

Только за лето на приём к Марусе приезжает около 150 человек. А помогает доктор круглый год. Конечно, не без отдыха. В среду и первую половину четверга она нежится на травке и хорошенько подкрепляется. Причем берёт еду только из рук человека. Потому что доверяет ему.

Пока хозяева Маруси сетуют, что она не родила кобылу и не передала ей свой талант. Ведь именно материнский инстинкт – главное в иппотерапии. Лошадка чувствует слабого человека и заботится о нем, как о родном жеребёнке.