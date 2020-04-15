Ирина Малёваная: «Нынешняя эпидемия – это экзамен, это вызов, но это и учёба»

Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

Нужно сказать, что мы, в отличие от других стран, до настоящего времени сохранили довольно неплохую санитарно-противоэпидемиологическую систему. И нынешняя эпидемия – это экзамен, это вызов, но это и учёба.

Это, на самом деле, такой тест и перезагрузка нашей противоэпидемиологической системы. Но зато очень чётко видно, насколько мы оперативно, правильно и своевременно сработали, в отличие от некоторых западных стран, потому что чётко видно, что мы отслеживали сначала ситуацию по завозу – как можно меньше допустить завоза извне этой инфекции. Потому отслеживали ситуацию по своевременной изоляции контактной, чтобы как можно меньше это всё дальше расползлось. На сегодняшний день – третий этап, когда мы работаем на то, чтобы, на самом деле, всё это выдержать не в пиковой, скажем так, прогрессии, а в плато и справиться с этим всем.

Но ещё необходимо отметить, что, в целом, вся наша система здравоохранения всегда, как мне кажется, отличалась готовностью прийти на помощь и готовностью помочь. Мне кажется, что мы работаем все правильно. Мы готовы к встрече с этим испытанием. Но нужно не забывать о том, что это, в том числе, учёба для всей системы. И, наверное, выводы мы будем делать ещё нескоро.

Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.