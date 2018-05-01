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«Белорусский народ всегда стремился к созиданию». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда

01 мая 2018 11:35
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Новости Беларуси. Сегодня, 1 мая, в мире отмечают День международной солидарности трудящихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соотечественников с праздником поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский народ всегда стремился к созиданию. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, наша страна становилась сильнее и краше. В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед.

Глава государства подчеркнул, что этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Президент пожелал всем крепкого здоровья и новых свершений.

# общество # Александр Лукашенко # Праздничные даты

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