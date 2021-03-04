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Ирина Костевич: задача наша – легализовать трудовую деятельность занятых в теневом бизнесе

04 марта 2021 14:18
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Новости Беларуси. В Министерстве труда и соцзащиты подвели итоги работы и озвучили планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич: задача наша – легализовать трудовую деятельность занятых в теневом бизнесе-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
83 % – это высокий уровень занятости. Если сравнить с другими странами, вообще с миром, Международная организация труда проанализировала данные по уровню безработицы – мы вошли в пятерку по уровню занятости.  

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Мы активно будем работать с активными безработными, которые действительно в поиске работы, через различные механизмы. Конечно, будем говорить, работать с пассивными гражданами, которые не заняты в экономике. И здесь, конечно, мы открыты, мы готовы и через переобучение, и через подготовку, и через поиск, работу с нанимателем. Но должен быть прежде всего интерес у самого человека. Конечно, тогда будут вступать некие экономические механизмы для того, чтобы все-таки простимулировать человека работать.  

Ирина Костевич: задача наша – легализовать трудовую деятельность занятых в теневом бизнесе-4

Когда мы по базе незанятых видим, что есть у нас граждане, которые не работают по 10-15 лет, конечно, это вызывает особую озабоченность. Не потому, что он не работает. Скорее всего работает в теневом бизнесе. Задача наша – легализовать его трудовую деятельность, объяснив в том числе, что это его будущая пенсионная гарантия, которую он просто потеряет.  

# Государственная социальная политика # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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