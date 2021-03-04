Ирина Костевич: задача наша – легализовать трудовую деятельность занятых в теневом бизнесе

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

83 % – это высокий уровень занятости. Если сравнить с другими странами, вообще с миром, Международная организация труда проанализировала данные по уровню безработицы – мы вошли в пятерку по уровню занятости.

Пенсии составят 9% от ВВП. В Минтруда и соцзащиты подвели итоги работы и озвучили планы

Мы активно будем работать с активными безработными, которые действительно в поиске работы, через различные механизмы. Конечно, будем говорить, работать с пассивными гражданами, которые не заняты в экономике. И здесь, конечно, мы открыты, мы готовы и через переобучение, и через подготовку, и через поиск, работу с нанимателем. Но должен быть прежде всего интерес у самого человека. Конечно, тогда будут вступать некие экономические механизмы для того, чтобы все-таки простимулировать человека работать.