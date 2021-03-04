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Пенсии составят 9% от ВВП. В Минтруда и соцзащиты подвели итоги работы и озвучили планы

04 марта 2021 14:16
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Новости Беларуси. Рост зарплат в два раза, гибкий график работы для многодетных и накопительное страхование. В Министерстве труда и соцзащиты подвели итоги работы и озвучили планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пенсии составят 9% от ВВП. В Минтруда и соцзащиты подвели итоги работы и озвучили планы-1

В 2020-м в Трудовом кодексе закрепили право работать дистанционно. Мера оказалась своевременной. Несмотря на COVID-19, функционировали стационарные учреждения. Максимально удалось сохранить трудовые коллективы, несмотря на неполную занятость из-за пандемии, помогли субсидии – доплаты из бюджета. Такую поддержку получили более 20 тысяч работников. 

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Озвучены и планы по пенсионному обеспечению. Выплаты составят 9 % от ВВП, что сопоставимо со многими странами Евросоюза. Средняя пенсия сегодня – 513 рублей. Действует и механизм отложенной пенсии. На время работы можно отказаться от выплат, а с выходом на заслуженный отдых их размер увеличится больше чем в 1,5 раза.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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