Инвалиды Могилева смогут получить постоянные рабочие места в диспетчерской службе

Новости Беларуси. В Могилёве появилась первая мастерская по адаптации работников-инвалидов. 5 человек с ограниченными возможностями получили рабочие места. С «новобранцами» предприятие заключило договор на год

Пятеро новеньких диспетчеров проходят последний инструктаж перед началом работы. В их обязанности входит прием от горожан показаний со счетчиков холодной и горячей воды, обработка записей автоответчика. Для инвалидов 2 и 3 группы, говорят новички, получить такую работу – большая удача.

Марина Борисова до прихода в диспетчерскую службу окончила колледж, затем в нем же и работала. Недавно поступила в университет. И для нее, как будущего экономиста, такая работа – незаменимый опыт и практика.

Инициатор создания мастерской – Центр городских информационных систем - в ее работе видит только плюсы. Во-первых, люди с ограниченными возможностями могут полноценно реализовать себя. А, во-вторых, расчетно-кассовый центр только выиграет в скорости и качестве обслуживания населения. Контракты с диспетчерами заключили пока на год. Но перспектива есть у каждого.

Наталья Шембалова, начальник расчетно-кассового центра №5 г.Могилева:

По истечению года, если человеку здесь понравится, и он нам подойдет, есть шанс остаться на этом рабочем месте на постоянной основе. Это нам значительно облегчит работу.

Елена Большекова, директор Центра городских информационных систем г. Могилева:

Данная диспетчерская служба будет востребована и будет пользоваться повышенным вниманием со стороны населения.

Насколько будет успешной новая программа, покажет время. Но, вероятнее всего, уже в ближайшее время подобные диспетчерские службы будут созданы во всех районах Могилева , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.