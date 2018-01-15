Интернет-магазин продает телефоны б/у под видом новых. Как вернуть деньги?

Минчанка купила через интернет за круглую сумму новый телефон, но аппарат долго не послужил. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались, в чем причина.

Светлана Рохманько, минчанка:

Увидела айфон. Заинтересовала модель. Позвонила по телефону, указанному на сайте. И в течение нескольких часов курьер привез мне этот телефон. Вот тут я такая образовалась: наконец мне удача подвернулась! Но на самом деле все было не так.

Курьер интернет-магазина не сообщил о том, что телефон восстановленный. На сайте недобросовестного продавца также никакой информации о телефонах, бывших в употреблении.

Светлана Рохманько:

В сервисном центре получила две ошеломляющие новости: телефон не новый, а восстановленный. Причем продавец меня не предупредил об этом. И вторая новость о том, что данный телефон восстановлен не заводом-производителем.

Обратилась к продавцу с официальной претензией, в которой я указала, когда и на каких условиях был приобретен данный аппарат, приложила все соответствующие документы. То есть товарный чек. Но, к сожалению, ответ на претензию не последовал.

Попытки решить вопрос с продавцом не увенчались успехом, поэтому я была вынуждена обратиться в милицию и заявить о факте мошенничества.

Телефон с «историей» обернулся финансовыми потерями и другими неприятностями. Но сдаваться Светлана не намерена. Когда у девушки не получилось вернуть нерабочий гаджет, она решила сдать продавца.