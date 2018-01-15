Интернет-магазин продает телефоны б/у под видом новых. Как вернуть деньги?
Минчанка купила через интернет за круглую сумму новый телефон, но аппарат долго не послужил. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались, в чем причина.
Светлана Рохманько, минчанка:
Увидела айфон. Заинтересовала модель. Позвонила по телефону, указанному на сайте. И в течение нескольких часов курьер привез мне этот телефон. Вот тут я такая образовалась: наконец мне удача подвернулась! Но на самом деле все было не так.
Курьер интернет-магазина не сообщил о том, что телефон восстановленный. На сайте недобросовестного продавца также никакой информации о телефонах, бывших в употреблении.
Светлана Рохманько:
В сервисном центре получила две ошеломляющие новости: телефон не новый, а восстановленный. Причем продавец меня не предупредил об этом. И вторая новость о том, что данный телефон восстановлен не заводом-производителем.
Обратилась к продавцу с официальной претензией, в которой я указала, когда и на каких условиях был приобретен данный аппарат, приложила все соответствующие документы. То есть товарный чек. Но, к сожалению, ответ на претензию не последовал.
Попытки решить вопрос с продавцом не увенчались успехом, поэтому я была вынуждена обратиться в милицию и заявить о факте мошенничества.
Телефон с «историей» обернулся финансовыми потерями и другими неприятностями. Но сдаваться Светлана не намерена. Когда у девушки не получилось вернуть нерабочий гаджет, она решила сдать продавца.
Ольга Иващенко, юрист:
Потребитель в праве предъявить продавцу требование о расторжении договора.
Данное требование должно быть удовлетворено в соответствии с законом «О защите прав потребителей» с течение 7 дней.
В случае если претензия потребителя не удовлетворяется в установленные законом сроки, потребитель в праве обратиться с иском в суд с тем же требованием. Кроме того, потребитель имеет право в требовании о выплате ему неустойки за нарушение сроков удовлетворения требования в размере 1% от стоимости товара, а также денежной компенсации морального вреда.Восстановленный телефон – аппарат, бывший в употреблении, который владелец вернул из-за какой-либо неисправности в работе или по программе обмена на более новое устройство. Такие гаджеты отправляются на заводы партнеров изготовителя.
В случае необходимости в аппаратах меняют все неисправные детали, ставят новый дисплей и корпус.
Смартфоны проходят заводские тесты, получают новый серийный номер и упаковываются. В комплекте с ними идут новые наушники и зарядное устройство.
Но есть телефоны, восстановленные в подвальных мастерских белорусскими умельцами-перекупами.
Такой гаджет – шкатулка неприятных сюрпризов, и о гарантии – ни слова.
А между тем, и интернет-магазин и сервисный центр, с которыми не повезло Светлане, у юристов на особом счету.
Ольга Иващенко, юрист:
Изучая представленные потребителем документы, очевидно, что сервисным центром данного продавца является организация «ПятьДж», которая неоднократно встречалась с нами в судебных инстанциях. Работник организации «ПятьДж», который является представителем в суде по искам, поданных в интересах потребителей нашим Обществом являлся и директором такой организации как «Лавка чудес».
Организацией «Лавка чудес» реализовывались телефоны, которые были некачественные, и потребители обращались в сервисный центр с просьбой устранить недостатки. Однако потребителям предлагались взамен на некачественный товар телефоны, которые были уже ранее использованы, без документов и упаковок.
Стоит отметить, что организация «Лавка чудес» до настоящего момента не погасила долги как перед потребителями, так и перед Обществом.
Реализация «серых» гаджетов по «золотой» цене рассчитана на непосвящённых: контрафакт от оригинала отличить очень сложно.
Покупателя умышленно вводят в заблуждение, предлагая некачественный товар.
Случай Светланы – чистая случайность или это все же целая система работы? Съёмочная группа СТВ отправилась в офис продавца искать правду в истории «надкусанного яблока». Но последний спешно покинул место дислокации.
Как пояснил администратор офисного здания, в последние сутки разыскивали фирмачей порядка двух сотен обманутых покупателей.
На данный момент продавцами некачественных телефонов заинтересовались и сотрудники правоохранительных органов.