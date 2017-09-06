Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей

Новости Беларуси. В Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей. Благодаря ему столицу «Дожинок» Витебской области украсят необычные арт-объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурсы профессионального мастерства проходят в нашей стране ежегодно.

Сергей Пашкович, рабочий зеленого строительства ЖКХ Глубокского района:

Пару цветочков сюда и более-менее закругление. Пока одни мужчины помогают своим коллегам лишь словом, Сергей Пашкович – исключительно делом. Отец пятерых детей из Глубокого – специалист широкого профиля: и триммер починит, и зеленую изгородь подровняет, и клумбу разобьет.

Сергей Пашкович:

У девчонок свое видение на цвета, у меня свое видение. Бывает, ссоримся, потом миримся. В итоге посмотрите, какая красота получается. И все же мужчин в сфере зеленого строительства, как и сегодня на конкурсе профмастерства, немного. Все-таки создавать уют не только в доме, но и на улицах страны – призвание женщин.

Наталья Чернявская, цветовод:

Символ любви, верности, и вообще того, что мы любим свой край.

Антонина Лавренова, цветовод Городокского предприятия котельных и тепловых сетей:

Нарисовать всегда проще на бумаге карандашом. Ты можешь и линии четкие сделать, и все. Цветы вам четкости не дадут такой, поэтому стараешься как-то прорисовывать рисунок цветами. Но это сложно. Бегонии, астры и георгины – это лишь те названия, которые известны каждому. А в композициях еще и бадан, альтернантеры, тайгетисы. На 8 арт-объектов ушло по два часа времени и почти 3000 цветов.

Анастасия Бут, СТВ:

Дубровно в 2017 году станет столицей областных «Дожинок», именно потому конкурс озеленителей проходит здесь. Впрочем, соревноваться в профессиональном мастерстве здесь могут представители всех рабочих специальностей. На один квадратный километр – десятки строителей, электриков и дорожников. Земля сегодня в прямом смысле горит под ногами и цветоводов, и асфальтоукладчиков. Бок о бок люди разных специальностей из всей Витебской области приводят в порядок Дубровно.