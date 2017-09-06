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Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей

06 сентября 2017 12:26
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Новости Беларуси. В Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей. Благодаря ему столицу «Дожинок» Витебской области украсят необычные арт-объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурсы профессионального мастерства проходят в нашей стране ежегодно.

Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей-1

Сергей Пашкович, рабочий зеленого строительства ЖКХ Глубокского района:
Пару цветочков сюда и более-менее закругление.

Пока одни мужчины помогают своим коллегам лишь словом, Сергей Пашкович – исключительно делом. Отец пятерых детей из Глубокого – специалист широкого профиля: и триммер починит, и зеленую изгородь подровняет, и клумбу разобьет.

Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей-4

Сергей Пашкович:
У девчонок свое видение на цвета, у меня свое видение. Бывает, ссоримся, потом миримся. В итоге посмотрите, какая красота получается.

И все же мужчин в сфере зеленого строительства, как и сегодня на конкурсе профмастерства, немного. Все-таки создавать уют не только в доме, но и на улицах страны – призвание женщин.

Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей-7

Наталья Чернявская, цветовод:
Символ любви, верности, и вообще того, что мы любим свой край.

Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей-10

Антонина Лавренова, цветовод Городокского предприятия котельных и тепловых сетей:
Нарисовать всегда проще на бумаге карандашом. Ты можешь и линии четкие сделать, и все. Цветы вам четкости не дадут такой, поэтому стараешься как-то прорисовывать рисунок цветами. Но это сложно.

Бегонии, астры и георгины – это лишь те названия, которые известны каждому. А в композициях еще и бадан, альтернантеры, тайгетисы. На 8 арт-объектов ушло по два часа времени и почти 3000 цветов.

Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей-13

Анастасия Бут, СТВ:
Дубровно в 2017 году станет столицей областных «Дожинок», именно потому конкурс озеленителей проходит здесь. Впрочем, соревноваться в профессиональном мастерстве здесь могут представители всех рабочих специальностей. На один квадратный километр – десятки строителей, электриков и дорожников.

Земля сегодня в прямом смысле горит под ногами и цветоводов, и асфальтоукладчиков. Бок о бок люди разных специальностей из всей Витебской области приводят в порядок Дубровно.

Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей-16

Лариса Волкова, председатель Витебской областной организации профсоюзов работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
Тот человек, который в совершенстве знает свое дело, стремится узнать что-то новое, использовать новые формы, он может заработать. Он может овладеть смежной профессией.

Буквально через месяц в обновленном городе будут чествовать уже других специалистов – хлебной нивы. Их старания в полях по достоинству оценят и в Дубровно. А уж сами аграрии выставят высший балл строителям и озеленителям. Хотя здесь оценить профессионализм каждого сложно, ведь одно дело подсчитать урожай в тоннах, совсем другое – выбрать лучший ландшафт. Но это уже совсем другая история.

# общество # Растения и цветы # Фотофакт # Лариса Волкова # Анастасия Бут # Сергей Пашкович # Наталья Чернявская # Антонина Лавренова

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