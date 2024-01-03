Интерактивные зоны, мастер-классы и танцы. Дворец Независимости принял первых маленьких гостей в 2024-м
Во Дворце Независимости стартовала серия ярких праздничных представлений для детей из разных регионов Беларуси. В течение трех дней здесь ожидают юных гостей со всех уголков нашей страны и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерактивные зоны, мастер-классы и танцы – какой получилась елка этого года? И какая главная тема новогоднего спектакля, который показали во Дворце Независимости – расскажет Полина Королева.
Полина Королева, политический обозреватель:
Загадывать желание под бой курантов, праздновать Новый год в кругу близких и всегда надеяться, что следующий год станет еще лучше уходящего – это традиции. Свои традиции есть и во Дворце Независимости. В стенах, где принимают самые важные для страны политические решения, нечасто можно увидеть такую атмосферу. В ближайшие несколько дней здесь пройдут праздник для тех, кто верит в новогоднее чудо больше, чем кто-либо. Для наших детей.
Во Дворце Независимости проходит праздник для детей из многодетных и приемных семей.
Порядка 300 юных гостей – это дети из многодетных и приемных семей. Они приехали из разных областей страны, а также из столицы. Праздник во Дворце Независимости – своего рода поощрение их успехов в учебе, спорте, общественной деятельности. Забегая вперед, сразу скажу, что никто с пустыми руками не ушел. Более того, ребята сделали подарки для самых близких людей своими руками.
– Я сделала пока что только брелок и сейчас делаю открытку.
– А что за открытки, что на них, кому подаришь, расскажи?
– Я подарю ее скорее всего бабушке либо брату. На открытке пожелание, бантик и стразы. Желаю им всего самого лучшего и чтобы они всегда были счастливы.
Торжественный зал Дворца Независимости преобразился. Здесь множество интерактивных площадок: тренажер для проверки силы, настольный футбол для поклонников спорта и тематические фотозоны. Большое пространство отведено под мастер-классы – на любой вкус и цвет. Дети украшали свечи и деревянные поделки, делали маски из яркого картона с изображением лисы, волка и Зеленого Дракона – символа 2024 года. Но главным событием стал спектакль «Новогоднее приключение».
Чужих детей не бывает. Ребята из Донбасса и Палестины побывали на празднике во Дворце Республики.
В Беларуси большое внимание уделяют социализации детей. Особенно тех, кто оказался в непростой ситуации. Сегодня интернаты в традиционном понимании остаются в прошлом, им на смену приходят дома семейного типа. Где есть мама, папа и дети. В стране построены уже более 300 подобных домов. Такой семейный формат доказал свою эффективность.
Какие подарки унесли с собой гости Дворца Независимости – подробности в сюжете.