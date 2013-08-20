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Инновации в сфере образования представили на педагогическом форуме в Минске

20 августа 2013 18:48
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Новости Беларуси. Главными темами форума стали: повышение качества образования, эффективное и экономное распределение бюджетных средств.

В столице уже началась оптимизация сети учреждений образования. Через две недели заработает общеобразовательная школа нового формата в жилом районе Лошица. Идет строительство 4 дошкольных учреждений образования, которые будут открыты в 2013 и в начале 2014 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Наша сегодня задача – работать над совершенствованием системы. Как и любая система, она должна развиваться. А для того, чтобы она развивалась, нужно находить приоритеты, которые бы позволяли этой системе двигаться вперёд и идти на новый качественный уровень. Поэтому сегодня вопросы качества образования – это главная тема сегодняшнего педагогического форума.

# общество # Образование в Беларуси # Игорь Карпенко # Минский городской исполнительный комитет

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