Инновации в сфере образования представили на педагогическом форуме в Минске

Новости Беларуси. Главными темами форума стали: повышение качества образования, эффективное и экономное распределение бюджетных средств.

В столице уже началась оптимизация сети учреждений образования. Через две недели заработает общеобразовательная школа нового формата в жилом районе Лошица. Идет строительство 4 дошкольных учреждений образования, которые будут открыты в 2013 и в начале 2014 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Наша сегодня задача – работать над совершенствованием системы. Как и любая система, она должна развиваться. А для того, чтобы она развивалась, нужно находить приоритеты, которые бы позволяли этой системе двигаться вперёд и идти на новый качественный уровень. Поэтому сегодня вопросы качества образования – это главная тема сегодняшнего педагогического форума.