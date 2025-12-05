Белорусский туристический кластер может появиться в Омане

Оман – именно здесь продолжилась рабочая программа белорусского лидера в рамках большой командировки по странам дальней дуги. Сегодня – ставка на экономическую и инвестиционную прагматику, иными словами, все то, что в обозримом будущем принесет и Минску, и Маскату ощутимые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понимание общих интересов на уровне лидеров стран и профильных ведомств есть. Навстречу друг другу сегодня движутся и люди. Безвизовый режим подтолкнул белорусов к изучению Омана. Туризм в Маскат пока не массовый, но речь уже идет о нескольких тысячах посещений. Направление планируют развивать, что также стало предметом переговоров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что мы северная страна и очень много белорусов колесят по всему миру в поисках лучшего места отдыха. Мы очень хотели бы, чтобы мы имели здесь свой белорусский туристический кластер, недалеко от аэропорта, чтобы наши люди могли диверсифицировать свои поездки туристические.

Я вам очень благодарен и моему другу Султану за то, что вы выделили для нас огромный участок в экзотическом месте, не характерном для Омана, где почти нет песков и гор. К ним надо далеко ехать, но есть оазис самый настоящий, где и температура воздуха приемлемая для наших людей. Мы бы хотели там построить вместе с вами и нашими инвесторами, кто в этом будет заинтересован, такой туристический хаб, куда поедут наши люди.

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