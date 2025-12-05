Во сколько обойдётся живая новогодняя ель в 2025-м? Узнали среднюю стоимость – и она вас точно порадует

Новогодние букеты, ели и сосны в кадках, красавицы-гиганты. Кастинг новогодних деревьев можно считать открытым. Лесхозы по всей стране готовятся к работе елочных базаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Могилевской области работать будет более 80 зеленых точек, где реализовать планируют порядка 20 тысяч новогодних деревьев. Для вырубки деревьев лесхозам определены специальные участки, где заготовка проходит без вреда для лесного фонда. В 2024 году белорусы купили к Новому году больше 100 тысяч живых елей. В этом спрос ожидают не меньше – только в Могилевской области планируют продать на тысячу деревьев больше – почти 20 тысяч новогодних красавиц. Для многих семей аромат хвои – неотъемлемое условие праздника.

Но! Самостоятельная вырубка, идти в лес за елкой с топором наперевес строго карается законом. Чтобы праздник не обернулся крупным штрафом, важно помнить: лесной фонд усиленно охраняют. Работать будут специальные патрули и фотоловушки.

Антон Большаков, начальник отдела лесного хозяйства, защиты леса и охотничьего хозяйства Могилевского ГПЛХО:

Общая стоимость одного дерева, незаконно заготовленного для нарушителя – физического лица, составит 6,2 базовой величины, или на сегодня 260 рублей. Дешевле законно приобрести новогоднее дерево в местах продаж.

Один из современных вариантов праздничного дерева – елки в кадках. Пока их доля в общей массе в Могилевской области – только 5-6 %. Но с каждым годом спрос на них растет. Такие деревья – сказка с продолжением. Весной елку можно высадить на дачном участке или у дома, а можно и вовсе вернуть в лес, став участником весенней акции по восстановлению леса.

Лесхозы делают белорусам большую скидку на сказку. Себестоимость елки – от заготовки семян из шишек до транспортировки на витрину – в разы превышает ее рыночную цену. Чтобы новогоднее настроение было доступным каждому, цену на главный символ праздника фиксирует Совет Министров.