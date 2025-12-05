Депутаты Мингорсовета проверяют организацию торговли в столице в предпраздничные дни

Торговля и ценообразование – важные вопросы, которые постоянно на контроле Президента. Мониторинг работы и функционирования магазинов проводится во всех регионах, в том числе в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас депутаты Мингорсовета проверяют организацию торговли в Минске в предпраздничные дни. Особое внимание – качеству товаров, а также наличию в продаже продукции белорусских производителей. Председатель Мингорсовета Артем Цуран совместно с администрацией Фрунзенского района и районным центром гигиены посетил один из магазинов на улице Янки Мавра. По итогам мониторинга было отмечено, что товары повседневного спроса и продукты питания представлены в магазине в достаточном объеме и надлежащем качестве.