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Депутаты Мингорсовета проверяют организацию торговли в столице в предпраздничные дни

05 декабря 2025 17:37
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Торговля и ценообразование – важные вопросы, которые постоянно на контроле Президента. Мониторинг работы и функционирования магазинов проводится во всех регионах, в том числе в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Сейчас депутаты Мингорсовета проверяют организацию торговли в Минске в предпраздничные дни. Особое внимание – качеству товаров, а также наличию в продаже продукции белорусских производителей. Председатель Мингорсовета Артем Цуран совместно с администрацией Фрунзенского района и районным центром гигиены посетил один из магазинов на улице Янки Мавра. По итогам мониторинга было отмечено, что товары повседневного спроса и продукты питания представлены в магазине в достаточном объеме и надлежащем качестве.

Депутаты Мингорсовета проверяют организацию торговли в столице в предпраздничные дни-2

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы отмечаем, что достаточно чисто, аккуратно, магазин уже оформлен к новогодним праздникам. Есть ряд замечаний по выкладке товара. Обратили внимание также на прикассовую торговлю, есть ряд рекомендаций усилить ее возможностями наших отечественных и городских производителей. Мы считаем, что вполне возможно обеспечить спрос населения именно товарами, которые выпускают наши компании. 

Мониторинг торговли будет продолжен в течение всего декабря. У каждого должна быть возможность приобрести продукты для новогоднего стола в магазинах шаговой доступности.

# Артем Цуран # Торговля

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