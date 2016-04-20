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О последствиях чернобыльской аварии говорят на форуме в Минске представители Беларуси, России и Украины

20 апреля 2016 06:38
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Новости Беларуси. О чернобыльской трагедии в эти дни говорят и в Минске. В белорусской столице проходит форум, который собрал учёных-экспертов в области атомной энергетики из трёх стран: Беларуси, России и Украины. В дискуссиях участвуют также ликвидаторы последствий аварии, социологи, журналисты и деятели культуры.

Планируется, что в будущем форум станет традиционным и послужит хорошим импульсом для постоянного взаимодействия культурной и научной общественности трех стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Швыдкой, научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. Ломоносова:
Поскольку мы вынуждены заниматься атомной энергетикой, вынуждены строить атомную электростанцию, то естественно параллельно развиваются очень серьезные разработки, связанные с их безопасностью. И надо сказать, что у россиян и белорусов есть опыт, который не то что соответствует лучшим мировым стандартам, он, наверное, все-таки самый лучший для современной энергетики.

# общество # Михаил Швыдкой # Авария на Чернобыльской АЭС

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