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Озвучено время начала церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта

24 марта 2025 09:53
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Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси во вторник, 25 марта, начнется в 12:00. Участие в мероприятии, которое состоится во Дворце Независимости, примут свыше 1100 человек. 

Озвучено время начала церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта-1

Глава государства Александр Лукашенко поедет на инаугурацию по двум главным минским проспектам. Его кортеж будет следовать по проспекту Независимости и Победителей.

Чёткий протокол – какой будет церемония инаугурации Президента Беларуси 25 марта

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# Александр Лукашенко

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