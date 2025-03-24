Озвучено время начала церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта

Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси во вторник, 25 марта, начнется в 12:00. Участие в мероприятии, которое состоится во Дворце Независимости, примут свыше 1100 человек.
Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси во вторник, 25 марта, начнется в 12:00. Участие в мероприятии, которое состоится во Дворце Независимости, примут свыше 1100 человек.
Глава государства Александр Лукашенко поедет на инаугурацию по двум главным минским проспектам. Его кортеж будет следовать по проспекту Независимости и Победителей.
Чёткий протокол – какой будет церемония инаугурации Президента Беларуси 25 марта
25 марта состоится инаугурация Президента – вспоминаем историю принесения клятвы белорусскому народу