Озвучено время начала церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта

Смертность от туберкулёза обогнала COVID-19! Врач рассказала о главных мерах предосторожности

«Благодаря тому, что в наших роддомах происходит вакцинация новорожденных, заболеваемость сохраняется, но степень тяжести менее выражена, чем была раньше», – отметила Марина Листопад.