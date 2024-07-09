Рискуя жизнями, помогали отряду партизан. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Про своих бабушку и папу рассказала Татьяна Жебрун.

«Хочу рассказать о подвигах членов моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Моя бабушка, Акулич Елена Савастяновна (Совастеевна), ежедневно рискуя своей жизнью и жизнью своих детей, каждую ночь пекла по ночам хлеб для партизан и выполняла другие поручения. Это подтверждает справка, выданная бабушке 23 февраля 1945 года».