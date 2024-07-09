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Рискуя жизнями, помогали отряду партизан. «Незабытые истории»

09 июля 2024 15:10
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Про своих бабушку и папу рассказала Татьяна Жебрун.

«Хочу рассказать о подвигах членов моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Моя бабушка, Акулич Елена Савастяновна (Совастеевна), ежедневно рискуя своей жизнью и жизнью своих детей, каждую ночь пекла по ночам хлеб для партизан и выполняла другие поручения. Это подтверждает справка, выданная бабушке 23 февраля 1945 года».

Рискуя жизнями, помогали отряду партизан. «Незабытые истории»-1

Справка дана настоящая гражданке Акулич Елене Савастяновной, проживающей в деревне Драхча, Дамовицкого сельского совета, Червенского района в том, что она действительно оказывала помощь партизанскому отряду «Знамя» п/бригады «Разгром» с 20 августа 1943 года по 1 июля 1944 года. Задания командования отряда выполняла добросовестно.

Рискуя жизнями, помогали отряду партизан. «Незабытые истории»-4

«Мой папа, Акулич Владимир Николаевич, будучи подростком, помогал партизанам. Это подтверждает справка, выданная ему 3 мая 1982 года».

# Великая Отечественная война # общество

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