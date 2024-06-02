Ильина: женщины имеют равные права с мужчинами, в нашей Конституции нет между ними разницы

В гостях программы «Сенат» на СТВ член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор гимназии № 13 города Минска Марина Ильина. В парламенте очень важна преемственность

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Но полагаю, что четыре с половиной года седьмого созыва были очень насыщенными и продуктивными. Мы работали над очень многими законопроектами, и, наверное, главный документ, который мне запомнился и который приходится сейчас реализовать, – это Конституция Республики Беларусь. Один из важных законов – это закон о Всебелорусском народном собрании, предание ему конституционного статуса. Еще, на мой взгляд, очень важна преемственность: 15 членов Совета Республики прошлого созыва были избраны в новый состав, и, конечно, есть возможность общения как с сенаторами прошлого созыва, так и с новыми, обмениваться опытом, взглядами, потому что, думаю, бывших сенаторов не бывает.

С какими идеями белорусские женщины участвовали в Азиатском форуме в Самарканде? Марина Ильина:

Я бы его охарактеризовала в нескольких словах. Это права женщин, это гендерное равенство. Два дня, 10 параллельных сессий и масса вопросов, которые поднимались. Очень интересны были вопросы по реализации целей устойчивого развития. И многие женщины считают, что если бы была достигнута цель номер 5 – гендерное равенство, то страны бы процветали еще больше. Мы понимаем, что именно для азиатского региона борьба женщин за свои права – это актуальность сегодняшнего дня. И они говорили о том, какие включают механизмы неправительственных организаций, как они работают с государственными институтами для того, чтобы могли получать образование, могли открывать свой бизнес. И если говорить о нашей делегации белорусской, то мы говорили не о борьбе женщин, мы говорили о том, насколько уникальна наша система в нашем государстве и какое отношение к женщинам. Мы понимаем, что сегодня женщины имеют равные права с мужчинами, и в Конституции у нас нет разницы между мужчинами и женщинами.

Мы все уравнены в правах. Мы понимаем, что женщина современная белорусская совмещает семейные ценности, семейный уют создает и вместе с тем работает. Но и государство помогает женщине реализовываться. Как пример, Марина Василевская – детская мечта воплотилась в реальность. И поэтому на форуме акцент белорусских женщин был направлен на то, чтобы поделиться опытом, как можно сделать в стране женскую повестку не для борьбы, а для того, чтобы оказывать помощь тем, кто нуждается, как организовать благотворительные акции, как поддерживать ту или иную инициативу, которая направлена на семейные ценности. И по результатам этого форума была принята декларация, которая будет исполняться государствами, которые принимали. И главная, наверное, тема в этой декларации – это женщина может созидать и может быть вестником мира.

Каких успехов достигла гимназия № 13 Минска и ее выпускники по итогам года? Марина Ильина:

13-я гимназия всегда славилась очень качественным образовательным процессом. И те уроки, которые проходили, это под знаком качества в обязательном порядке. Из таких важных достижений мы входим в топ-3 лучших учреждений образования по результатам республиканской олимпиады на городском уровне. А мы понимаем, что за любым ребенком, который достиг такого высокого олимпиадного уровня, педагоги высокой квалификации, которые ежедневно работают. Но, может быть, на мой взгляд, не это самое важное достижение этого года. На протяжении всего года мы с ребятами встречались с медийными персонами. Мы приглашали и выезжали на мероприятия к лидерам мнений. И, конечно, неизгладимое впечатление оставила у ребят встреча с Натальей Ивановной Кочановой в помещении нашего парламента.