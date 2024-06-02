Грозы и порывистый ветер – 3 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Их в отдельных районах будут сопровождать сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Спасатели в такую погоду рекомендуют держаться подальше от электропроводки и антенн, избегать сооружения повышенного риска, мостов и трубопроводов. Следует позаботиться и о своем автомобиле. Его лучше всего припарковать как можно дальше от деревьев либо слабо укрепленных конструкций.