Иконопись в Минске: где и как создаются иконы и сколько нужно обучаться этому мастерству

Главное событие для верующих – Светлое Воскресенье Христово. Пасху принято встречать с подготовленным сердцем, особым настроем и обязательно добрыми делами.

А где зарядиться тем самым состоянием души, как не в храме? Именно поэтому мы отправимся в Свято-Елисаветинский монастырь, а, точнее, в святая святых каждого Божьего дома – иконописную мастерскую.

Матушка Мария, монахиня, руководитель иконописной школы:

Я закончила художественный институт, отделение графического дизайна. И когда я пришла к вере, пришла в церковь, мне многие говорили, что раз я художник, надо писать иконы. У меня как-то изначально даже такой мысли не было.

Получилось как-то само собой.

Сегодня Матушка Мария руководит иконописной школой, старается передать свои знания молодому поколению, готовит художников для мастерской. Их обучение длится три года.

Сама в монастыре уже 10,5 лет.

Матушка Мария, монахиня, руководитель иконописной школы:

Я считаю, что это очень мало. Потому что в монастыре 10 лет, а до этого 30 – не в монастыре. Внешне, может быть, и не тянет, у меня каких-то нет стремлений в мир, но просто внутри ты все тот же, на самом деле. Чтобы измениться, нужно, конечно, время, силы, усилия. Ты все равно остаешься такой человек, может, в какой-то степени мирской. Может, и в большой степени.

В отличие от школы иконописной мастерской при Свято-Елисаветинском монастыре уже 15 лет. Трудятся здесь более 20 человек.

Монашествующие сестры и миряне, для которых икона – не просто работа или церковное послушание. Это неотъемлемая часть жизни.

Почти у всех иконописцев художественное образование. Руководит творческой кузницей Отец Сергий, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Иерей Сергий, руководитель иконописной мастерской:

Мне кажется, что человек, особенно если он становится профессиональным иконописцем, даже если он не принимает какого-то пострига монашеского, я думаю, что в чем-то по жизни он все равно должен от чего-то отказаться. Он не может совмещать свою жизнь как иконописца и жизнь как какого-то совершенно постороннего для церкви человека. То есть в любом случае он становится частью церкви, частью церковного организма.

Рабочий день в иконописной мастерской начинается с общей молитвы. Читают канон Преподобному Андрею Рублеву.

Настроившись на нужный лад, мастера приступают к иконам. Пишут именно канонические с образцов XIV-XV веков, причем каждый иконописец старается уделять внимание не только внешней красоте образа, но и его духовному содержанию.

Иерей Сергий, руководитель иконописной мастерской:

Тут, наверное, все взаимосвязано: и техника, и внутреннее состояние самого иконописца, и то, как он видит свою работу. Оно все завязывается в некий единый комплекс задач. Каждая икона – это в каком-то смысле тоже какое-то продолжение обучению.

Екатерина Каменко, помощник руководителя иконописной мастерской:

Когда человек заказывает икону, приходит к нам, то ему очень важна духовная связь. Он просит, чтобы иконописец, который будет писать икону, молился за тех, для кого она пишется.

Создание иконы разделено на этапы. От начала и до конца это полностью ручная работа. Плюс особые технологии – яичная темпера.

Краски же иконописцы изготавливают сами на основе измельченных минералов. Отсюда и вся ценность. Изделие получается единичное и довольно дорогое.

Иерей Сергий, руководитель иконописной мастерской:

Доска красится, покрывается грунтом, потом иконописец делает рисунок, потом золотится, потом пишется икона, потом покрывается олифой или лаком.

Техника хоть и традиционная, подход каждого человека к написанию иконы разный. И сказать однозначно, кому легче (приходящим иконописцам или монашествующим), не представляется возможным. Все зависит от внутреннего состояния и умения хотя бы на время оставить заботы за порогом мастерской.

Матушка Мария, монахиня, руководитель иконописной школы:

Бывают разные состояния. От этого очень зависит. Бывает, что как-то немирно внутри, тогда тяжело писать иконы. Но я стараюсь на настаивать. Если уже чувствуешь, что совсем не получается, можно что-то другое сделать.

Иерей Сергий, руководитель иконописной мастерской:

Действительно, ты, попадая сюда, попадая в атмосферу, где рядом такие же люди, как ты, наверное, тоже пишут, что-то у них получается, тебя это вдохновляет, тебя вырывает из своего не всегда рабочего настроя, и помогает тебе дальше жить и дальше что-то делать.