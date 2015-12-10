«Вы можете быть кем угодно»: почта отказалась выдавать посылку коту

Новости Великобритании. Сотрудники почты в Лондоне наотрез отказались выдавать коту Теду рождественский календарь из-за отсутствия документов. Мама Бриттани Мэер-Керк послала коту своей дочери рождественский календарь, однако получить подарок оказалось очень сложно.

«Тед Мар-Кирк Линдси», – написала мать владелицы животного в графе «получатель». К кличке женщина прибавила фамилию не только дочери, но и ее бойфренда Бена Линдси.

«Но я же хозяйка Теда!» – пыталась получить свое, вернее кошачье, Бриттани Мэер-Керк.

«Вы можете быть кем угодно», – отвечали ей.

Как пишет Huffington Post, хозяйка кота стала звонить в другие почтовые отделения,

но и там отказывали, ссылаясь на то, что «усы – лапы – хвост» вовсе не удостоверяют личность четвероногого.

Девушка почти опустила руки, но друзья порекомендовали обратиться в центральный офис британской почты. Там хозяйке Теда посоветовали сходить за посылкой, показав фотографии кота.

Как ни странно, увидев снимки Теда, сотрудницы почтового отделения растаяли и отдали Бриттани его посылку.

Пресс-секретарь Королевской почты в свою очередь заявила, что почтовая служба доставляет большое количество отправлений животным по всей стране. Как пишет хозяйка, Тед невероятно рад подарку и счастлив, что ситуация разрешилась.

Бриттани Мэер-Керк:

Когда он видит картинки с рыбами и другие иллюстрации календаря, то сразу начинает мяукать и просить угощения.