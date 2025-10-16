В Польше продолжается рост цен на товары и услуги

Жизнь поляков с каждым годом становится все дороже. Об этом говорят обновленные данные Центрального статуправления страны. Так, жители вынуждены тратить больше как на товары, так и на услуги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом цены на продукты питания по сравнению с сентябрем 2024 года выросли более чем на 4 %. На столько же взлетели расходы на содержание жилья и стоимость энергоносителей. Больно бьет по кошельку поляков и посещение врача. За год цены на медуслуги выросли без малого на 5 %. Антилидером этого рейтинга стало образование. Оно возглавило список самых дорогих – годовой рост почти 7 %. Реже стали поляки посещать кафе и рестораны, так как за обед или ужин теперь платят на 5,5 %, больше чем в сентябре прошлого года.