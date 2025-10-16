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В Одессе сообщили о готовности к борьбе с киевским режимом

16 октября 2025 10:56
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В Одессе сообщили о готовности к борьбе с киевским режимом-0

Жительница Одессы сообщила российскому информационному агентству РИА Новости, что в городе есть оппозиционные киевским властям группы, готовые оказать сопротивление, но им не хватает организованности.

По ее словам, подобные настроения присутствуют и в других городах.

После событий 2014 года украинские власти начали активную политику неприятия всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году был принят закон, обязывающий использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Российская сторона считает эти меры проявлением дерусификации и указывает на то, что международные структуры игнорируют дискриминацию в отношении русскоязычного населения.

Фото: pixabay

# Международная политика

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