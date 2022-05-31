«Зарница. Северный регион». В Витебске решили возродить любимую игру советских школьников

Новости Беларуси. Военно-патриотическая игра «Зарница. Северный регион» собрала в Витебске семь лучших команд со всей области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это участники молодежных отрядов охраны правопорядка.

Организатором выступила 103-я воздушно-десантная бригада. Продемонстрировать свою силу и выносливость ребятам нужно сразу в нескольких испытаниях: прыжки в длину, спортивно-прикладное многоборье, строевая подготовка. Кроме того, участникам предстояло на скорость облачиться в парашют.

Первый раз в жизни. Ощущения, конечно. Не такое уж оно и тяжелое, но увесистое.