«Зарница. Северный регион». В Витебске решили возродить любимую игру советских школьников

Новости Беларуси. Военно-патриотическая игра «Зарница. Северный регион» собрала в Витебске семь лучших команд со всей области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это участники молодежных отрядов охраны правопорядка.
Новости Беларуси. Военно-патриотическая игра «Зарница. Северный регион» собрала в Витебске семь лучших команд со всей области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это участники молодежных отрядов охраны правопорядка.
Организатором выступила 103-я воздушно-десантная бригада. Продемонстрировать свою силу и выносливость ребятам нужно сразу в нескольких испытаниях: прыжки в длину, спортивно-прикладное многоборье, строевая подготовка. Кроме того, участникам предстояло на скорость облачиться в парашют.
Первый раз в жизни. Ощущения, конечно. Не такое уж оно и тяжелое, но увесистое.
Андрей Баланеску, военнослужащий Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
У нас ребята приходят ежегодно каждое полугодие на срочную службу, и в любом случае один из них из какого-нибудь района всегда. Он либо мооповец, который принимал участие как в зарнице, так и в других мероприятиях.
Команда-победитель по итогам соревнований отправится представлять Витебскую область на республиканском этапе.