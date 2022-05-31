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«Зарница. Северный регион». В Витебске решили возродить любимую игру советских школьников

31 мая 2022 15:14
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Новости Беларуси. Военно-патриотическая игра «Зарница. Северный регион» собрала в Витебске семь лучших команд со всей области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это участники молодежных отрядов охраны правопорядка.

«Зарница. Северный регион». В Витебске решили возродить любимую игру советских школьников-1

Организатором выступила 103-я воздушно-десантная бригада. Продемонстрировать свою силу и выносливость ребятам нужно сразу в нескольких испытаниях: прыжки в длину, спортивно-прикладное многоборье, строевая подготовка. Кроме того, участникам предстояло на скорость облачиться в парашют.

«Зарница. Северный регион». В Витебске решили возродить любимую игру советских школьников-4

Первый раз в жизни. Ощущения, конечно. Не такое уж оно и тяжелое, но увесистое.

«Зарница. Северный регион». В Витебске решили возродить любимую игру советских школьников-7

Андрей Баланеску, военнослужащий Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
У нас ребята приходят ежегодно каждое полугодие на срочную службу, и в любом случае один из них из какого-нибудь района всегда. Он либо мооповец, который принимал участие как в зарнице, так и в других мероприятиях.

Команда-победитель по итогам соревнований отправится представлять Витебскую область на республиканском этапе.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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