Игорь Сергеенко провёл приём граждан и представителей юрлиц в Минске

От личных вопросов до общереспубликанских. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко провел прием граждан и представителей юрлиц в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С просьбой увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны в деревне Ольпень, Бресткой области к Игорю Сергеенко пришел житель столицы. Это его малая родина и мужчине небезразлична история родного края. Известно, что больше 30 сельчан погибли на фронте, почти 20 были замучены гитлеровцами. Пока их память увековечена лишь на памятнике в соседнем агрогородке, а не в самой деревне, на родине погибших.

Петр Шпаковский, житель Минска:

В государстве такая политика проводится – увековечивание, юбилей 80-летия освобождения Беларуси. К такому событию в Беларуси много где устанавливаются памятники, восстанавливается память. Само собой разумеется, почему деревня Ольпень при такой истории: столько участников, погибших и нет никакого памятника, мемориала своего рода, где можно приехать на малую родину, положить цветы, вспомнить.

В Палате представителей сегодня поднимался и ряд других тем. Это и предложения по изменению налогового законодательства, и закона об амнистии, а также земельный вопрос, обжалование решения местных властей и другие. Каждому обращению уделят внимание и в ближайшее время белорусы получат письменные ответы на свои запросы.