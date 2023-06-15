Игорь Петришенко вручил награды лучшим медикам страны. Вот как прошла церемония во Дворце Республики
Новости Беларуси. Своей профессией они выбрали служение людям и, принеся клятву, взяли на себя ответственность за сотни и тысячи человеческих жизней. Лучших врачей Беларуси чествовали 15 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Республики в преддверии профессионального праздника – Дня медицинских работников.
Среди обладателей почетных наград специалисты самых разных направлений: терапевт, хирург, акушер-гинеколог. Но всех их объединяет одно: высочайший профессионализм и преданность непростому, но любимому делу.
Продолжит Арина Верховская.
Сегодня они на время сменили привычные белые халаты на парадную одежду, а кабинеты – на зал Дворца Республики. Здесь лучшие из лучших.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Обеспечиваете свою профессиональную реализацию, а где-то руководите соответствующими коллективами. Всегда очень видна нашим людям, и они оценивают и власть, и государство по тому, как его приняли или оказали помощь.
Для каждого медицинского работника это торжество – ответственное событие. Но по-прежнему главной наградой остается спасенная жизнь.
Ольга Дубровская, врач общей практики Мозырской городской поликлиники № 2:
Это очень важная профессия. По крайней мере, для меня это не только белые халаты. Это на самом деле призвание, выкладывание на 100 %, сочувствие и переживание своим пациентам. Естественно, оказывать им посильную помощь, которую мы можем дать.
Леонид Жоголь, старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Житковичской центральной районной больницы:
Это очень приятно, потому что я работаю давно в медицине, но такие торжества мне не приходилось посещать. Первый раз за мой многолетний труд я во Дворце Республики получил такую высокую награду. Волнительно то, что из рук высокопоставленных людей: заместитель премьер-министра вручает эту награду. Это даже не вдвойне – втройне очень приятно.
Среди обладателей наград и Сергей Качан. За 40 лет работы – тысячи спасенных жизней. И каждый ребенок как родной. Даже после выписки малышей врач с большой буквы продолжает следить за судьбами своих маленьких пациентов. И это не только профессиональный интерес.
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