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Игорь Петришенко вручил награды лучшим медикам страны. Вот как прошла церемония во Дворце Республики

15 июня 2023 18:46
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Новости Беларуси. Своей профессией они выбрали служение людям и, принеся клятву, взяли на себя ответственность за сотни и тысячи человеческих жизней. Лучших врачей Беларуси чествовали 15 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Республики в преддверии профессионального праздника – Дня медицинских работников.

Игорь Петришенко вручил награды лучшим медикам страны. Вот как прошла церемония во Дворце Республики-1

Среди обладателей почетных наград специалисты самых разных направлений: терапевт, хирург, акушер-гинеколог. Но всех их объединяет одно: высочайший профессионализм и преданность непростому, но любимому делу.

Продолжит Арина Верховская.

Сегодня они на время сменили привычные белые халаты на парадную одежду, а кабинеты – на зал Дворца Республики. Здесь лучшие из лучших.

Игорь Петришенко вручил награды лучшим медикам страны. Вот как прошла церемония во Дворце Республики-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Обеспечиваете свою профессиональную реализацию, а где-то руководите соответствующими коллективами. Всегда очень видна нашим людям, и они оценивают и власть, и государство по тому, как его приняли или оказали помощь.

Для каждого медицинского работника это торжество – ответственное событие. Но по-прежнему главной наградой остается спасенная жизнь.

Игорь Петришенко вручил награды лучшим медикам страны. Вот как прошла церемония во Дворце Республики-7

Ольга Дубровская, врач общей практики Мозырской городской поликлиники № 2:
Это очень важная профессия. По крайней мере, для меня это не только белые халаты. Это на самом деле призвание, выкладывание на 100 %, сочувствие и переживание своим пациентам. Естественно, оказывать им посильную помощь, которую мы можем дать.

Игорь Петришенко вручил награды лучшим медикам страны. Вот как прошла церемония во Дворце Республики-10

Леонид Жоголь, старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Житковичской центральной районной больницы:
Это очень приятно, потому что я работаю давно в медицине, но такие торжества мне не приходилось посещать. Первый раз за мой многолетний труд я во Дворце Республики получил такую высокую награду. Волнительно то, что из рук высокопоставленных людей: заместитель премьер-министра вручает эту награду. Это даже не вдвойне – втройне очень приятно.

Игорь Петришенко вручил награды лучшим медикам страны. Вот как прошла церемония во Дворце Республики-13

Среди обладателей наград и Сергей Качан. За 40 лет работы – тысячи спасенных жизней. И каждый ребенок как родной. Даже после выписки малышей врач с большой буквы продолжает следить за судьбами своих маленьких пациентов. И это не только профессиональный интерес.

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# Врачи Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Арина Верховская # Фотофакт

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