Новорождённый весил 565 граммов, его спасли белорусские врачи. Что сейчас с ребёнком?

Новости Беларуси. Своей профессией они выбрали служение людям и, принеся клятву, взяли на себя ответственность за сотни и тысячи человеческих жизней. Лучших врачей Беларуси чествовали 15 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Республики в преддверии профессионального праздника – Дня медицинских работников. Продолжит Арина Верховская.

Тысячи спасенных жизней, счастливые и благодарные глаза родителей. Вот уже 40 лет Сергей Качан борется за тех, кто появился на свет раньше срока либо родился с патологиями. Первые дни жизни таких малышей самые сложные. И именно от правильного решения, а после – назначения доктора зависят здоровье и дальнейшая судьба малыша. Можно сказать, в руках этого врача будущее нации.

Сергей Качан, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных детей клинического роддома Минской области:

Работаю в анестезиологии и реаниматологии именно с таким контингентом деток. Работа, конечно, тяжелая психологически. Иногда даже и физически тяжелая. Но хороший коллектив, мы стараемся поддерживать друг друга, у нас достаточно спокойная атмосфера в отделении.

Высокие технологии и современное оборудование. Все это в помощь профессионалам своего дела: педиатрам, неврологам, хирургам. Каждый год из отделения выписывают более 400 здоровых малышей. И это не просто статистика. Кстати, в отделении есть приятная традиция – спустя время поделиться с доктором фото и показать, каким вырос малыш.