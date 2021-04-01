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Игорь Петришенко: государство заинтересовано в максимальной занятости людей с инвалидностью

01 апреля 2021 11:16
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Новости Беларуси. Государство заинтересовано в максимальной занятости людей с инвалидностью и ежегодно вкладывает средства в поддержку особых проектов. Это подчеркнул вице-премьер Игорь Петришенко, посещая предприятие «Светоприбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Петришенко: государство заинтересовано в максимальной занятости людей с инвалидностью-1

Компания производит выключатели, розетки, удлинители, тут же налажен выпуск электробезопасной и энергосберегающей продукции. Товар востребован не только у нас в стране, но и за рубежом. 70 % продукции уходит на экспорт. Кстати, за год поставки возросли на четверть, и это невзирая на пандемию. Коллектив у предприятия особенный: из 1,5 тысячи работников более половины – инвалиды по зрению. Потому сегодня в центре внимания тема поддержки таких производств.  

Игорь Петришенко: государство заинтересовано в максимальной занятости людей с инвалидностью-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
У нас более 500 тысяч инвалидов в совокупности, из них порядка 116 тысяч, у которых по медицинским показаниям есть возможность трудоустроиться и работать. В нашей стране та линия социальной защиты всех лиц и в первую очередь лиц с ограниченными возможностями будет продолжаться, и все, что зависит от государства, государство будет делать, чтобы создать комфортную среду для людей с инвалидностью.  

Игорь Петришенко: государство заинтересовано в максимальной занятости людей с инвалидностью-7

Добавим, что Беларусь практически единственная среди стран постсоветского пространства сохранила предприятия, которые поддерживают людей с ограниченными возможностями. Для них у нас создают рабочие места, а для такого рода производств действует ряд преференций.  

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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