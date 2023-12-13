Алексей Талай передал самый большой в мире сборник эссе в дар Национальной библиотеке

Это 45 томов и более двух тысяч личных историй о дедах и прадедах, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Все они написаны на основе семейных рассказов и фронтовых писем. Издание объединило эссе школьников и гимназистов из разных уголков нашей страны.

Ксения Хромцова, учащаяся столичной гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

Я расспросила своего дедушку. Он мне показал множество своих наград и несколько документов времен войны. Рассказал о своем отце, моем прадедушке. Он рассказал, как он воевал и сражался. И это все я написала в своем сочинении в нашей книге.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Мы гордимся тем, что первый экземпляр самого большого коллекционного издания в мире эссе мы торжественно передали главе государства – Александру Григорьевичу Лукашенко. И сегодня этот труд всех нас будет находиться в Национальной библиотеке Республики Беларусь, где каждый сможет с ним ознакомиться и гордиться тем, кем мы являемся по существу: потомками победителей. Это есть. И мы не забыли. А значит – будем дальше строить сильную и процветающую Беларусь.