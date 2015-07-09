Иерей Виталий Малишевский: ни прямой, ни косвенной связи не существует между тем, какого числа совершается брак

Счастье — это состояние, когда число заблуждений превышает количество разочарований. Наиболее человечные из нас видят счастье в постижении и умножении любви. Минчане Сергей и Ольга, похоже, свое счастье уже нашли друг в друге.

Молодые люди временем проверили прочность чувств и теперь планируют свадьбу. Дата бракосочетания пары выбрана неспроста.

Сергей Макаренка:

Мы начали встречаться 15 ноября.

Согласитесь, символично и логично. Аргументы Ольги не менее убедительны.

Ольга Слаута:

Тем более с точки зрения благоприятных дат, с точки зрения астролога либо церкви — это дата благоприятная, так как никаких постов не приходится на эту дату.

И только одно не просчитали влюбленные — у сотрудников ЗАГСа своя логика и свои правила. 15 ноября — выходной.

Тамара Сидельникова, начальник отдела ЗАГС Фрунзенского района Минска:

Для проведения регистрации брака в выходной день нам надо привлечь как минимум двух специалистов. То есть они в свой выходной день должны прийти на работу, произвести регистрацию брака. Таким образом, произвести регистрацию брака в установленный выходной день, например, воскресенье не представляется возможном.

Однако не были бы Ольга и Сергей упорными тельцами, если бы не умели стоять на своем. Они обзвонили почти все ЗАГСы страны и нашли-таки бюро регистрации, работающее по воскресеньям. Теперь жених и невеста всерьез подумывают о том, чтобы сыграть свадьбу в Бресте. Возможно, эта игра стоит свеч, ведь, по мнению известного белорусского астролога Ирины Махнач, дата 15 ноября действительно удачная.

Стоит помнить, что, заигрывая с числами, можно серьезно просчитаться.

Виталий Малишевский, иерей, клирик прихода Святого Архангела Михаила:

Семья — это школа жизни, школа любви. В эту школу нам всем нужно записаться. И это не важно, когда человек в эту школу поступил, какого числа. Главное — как он в ней учится или не учится. Он становится святым, он учится любить или нет. Поэтому ни прямой, ни косвенной связи не существует между тем, какого числа совершается брак (или какая-то другая дата в жизни).

В любом случае коллектив программы «Добро пожаловаться!» желает Сергею и Ольге любви, уважения, понимания и терпения. Ну а станет ли для них число 15 для знаковым, покажет только жизнь.