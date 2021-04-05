«Нам люди махали – волны могли войти в окно». В Петрикове отмечен максимальный паводок Припяти – что говорят местные?

Новости Беларуси. Большая вода не принесла больших проблем. Паводок на Припяти практически достиг своих пиковых значений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 апреля максимальный в 2021 году уровень воды в белорусской Амазонке отмечен в Петрикове, однако на ее главных притоках, которые находятся выше по течению, вот уже неделю вода неуклонно падает.

Продолжит корреспондент Александр Добриян. Улица Комсомольская в Петрикове – одна из самых паводкоопасных зон страны. Затон Припяти под названием Бычок не раз превращал улицу в бурную реку. Но не в этом году.

Михаил Серапин, житель Петрикова:

Эти дома топило, эти дома топило, те дома – все топило. Еще мы в детстве по Комсомольской еще на моторах ездили. Так нам люди махали – волны могли войти в окно. Но люди как жили: проснутся – всю мебель подняли на кирпичики, проснутся – еще на кирпичики. Жили у родственников. А так что… Думаю, что в этом году воды не будет, потому что у нас зимы не было лет пять.

Несколько лет назад улицу подсыпали. Проблем в этом году с паводком никаких, хотя так много воды здесь не видели уже давно.

Александр Добриян, корреспондент:

И все же большая вода доставила некоторые неудобства для транспортного сообщения. Петриков – Велавск, Вышелов – Снядин – эти две автодороги регулярно в паводковых сводках. Дело в том, что на этих участках находятся паромные переправы. Сейчас они доступны только для грузового транспорта, легковые автомобили отправляются в объезд.

Неудобство есть, но жизнь из-за этого не остановилась.

Алексей Дубовец, тракторист коммунального предприятия:

До парома только вода, а так там нормально, гравийка такая сухая, все уже. По сравнению с тем, как было, я помню, в 1979 году… Тогда было до самого Петрикова, до самой горы. А это еще так себе, не особо.

Дороги, находящиеся в пойме большой реки, имеют локальное значение. Жизнеобеспечение заречных деревень во время паводка осуществляется из соседних Житковичского и Мозырского районов, куда ведут сухие дороги. Это многолетняя практика.

Александр Дегтяр, заместитель председателя Петриковского райисполкома:

Ситуация как обычно, не критичная. Из года в год такое получается. Ситуация контролируется, РОЧС постоянно контролирует поднятие воды. Все держится на контроле, глобальных вопросов нет. Все в штатном режиме работает, никаких сбоев не было.

Большой воды в Петрикове в этом году никто не ждет. На главных притоках Припяти выше по течению вот уже неделю уровни неуклонно падают.