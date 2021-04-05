Контролировать жизнь дома через приложение. В Минске появятся «умные» многоэтажки

Новости Беларуси. В Заводском районе многоквартирные дома станут «умными», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это информационная система, которая позволит правильно формировать себестоимость жилищно-коммунальных услуг и анализировать расходы на функционирование всего дома.

На платформе будет создана база данных юридических лиц и пользователей. Главная цель – наладить быструю связь между жильцами и управляющими организациями. Таким образом, программа позволит минчанам контролировать все, что происходит в доме и рядом с ним, включая вывоз отходов и раздельный сбор мусора. Также будет автоматизирована система информирования жильцов. Через мессенджеры, приложение и сайт горожане смогут оперативно узнавать об авариях на том или ином участке и сроках устранения.

Иван Бутук, ведущий бизнес-аналитик Центра информационных технологий Мингорисполкома:

К этой системе будет возможность присоединиться любому гражданину, любому жителю определенного дома. Открыть через мобильное приложение свой дом, посмотреть, что в нем сегодня происходит, есть ли там какие-то проблемы, оценить решенные проблемы. Плюс, что самое важное, гражданин получит возможность голосовать за какие-то улучшения, связанные с предложенными со стороны ЖКХ или со стороны жильцов.