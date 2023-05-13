Лукашенко подписал Указ о подготовке и проведении в Беларуси II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 5-го по 13 августа в 11 городах страны по 20 видам спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ о подготовке к их проведению 13 мая подписал глава государства.
Новости Беларуси. II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 5-го по 13 августа в 11 городах страны по 20 видам спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ о подготовке к их проведению 13 мая подписал глава государства.
Указом предусмотрены ряд преференций и льгот для участников Игр и волонтеров. Среди них – безвизовый въезд, освобождение от необходимости регистрации на территории нашей страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и другого обеспечения.
В целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования спонсорам Игр разрешено включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.