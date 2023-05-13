Лукашенко подписал Указ о подготовке и проведении в Беларуси II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 5-го по 13 августа в 11 городах страны по 20 видам спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ о подготовке к их проведению 13 мая подписал глава государства.