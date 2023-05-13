Прямой эфир

Лукашенко подписал Указ о подготовке и проведении в Беларуси II Игр стран СНГ

13 мая 2023 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 5-го по 13 августа в 11 городах страны по 20 видам спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ о подготовке к их проведению 13 мая подписал глава государства.  

Лукашенко подписал Указ о подготовке и проведении в Беларуси II Игр стран СНГ-1

Указом предусмотрены ряд преференций и льгот для участников Игр и волонтеров. Среди них – безвизовый въезд, освобождение от необходимости регистрации на территории нашей страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и другого обеспечения.  

В целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования спонсорам Игр разрешено включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.  

# Игры стран СНГ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Знания уходят далеко за пределы программы. Кто в сельских школах готовит победителей конкурсов и олимпиад?
13 мая 2023 16:57

Знания уходят далеко за пределы программы. Кто в сельских школах готовит победителей конкурсов и олимпиад?

«Партия не должна носить верхушечный характер». Романов о ключевых задачах «Белой Руси»
13 мая 2023 16:47

«Партия не должна носить верхушечный характер». Романов о ключевых задачах «Белой Руси»

Как зарождался и набирал мощь белорусский гимн? История одного из главных символов страны
13 мая 2023 16:45

Как зарождался и набирал мощь белорусский гимн? История одного из главных символов страны