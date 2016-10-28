В Могилевском районе 12-квартирный дом разрушает вода: жители обратились за помощью на телевидение

Новости Беларуси. Жильцы дома в Могилевском районе бьют тревогу: здание разрушается, по стенам идут трещины, перекрытия смещаются... И это еще не все беды. Коммунальщики с решением этих вопросов не спешили. Впрочем, только до тех пор, пока не приехала наша съемочная группа. В чем проблема проблемного дома, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дом, как дом – на первый взгляд. Но вот подходишь ближе, и вся картина проблем – как на ладони. В разных местах и снаружи, и внутри пошли трещины. Василий Кирик первый, кто начал бить тревогу. Еще бы. Плиты, перекрывающие подъезд, стали проседать и смещаться.

Василий Кирик, житель деревни Речки:

Видно, что пошли трещины, пошла отодвигаться колонна. Будут трещины идти и идти, и кому-нибудь… это в лучшем случае, если просто упадет, а если человек будет выходить и хлопнет дверью?

Виктория Букочева, житель деревни Речки:

Страшно, что маленький ребенок, пугает, что может что-то рухнуть.

Этому дому всего чуть более 20 лет, но выглядит на все 40. Вот так строили в начале 90-х.

Внутри квартир жители пока не замечали трещин на стенах, но это лишь дело времени.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вся проблема в неправильно сделанной отмостке возле фундамента дома. С одной стороны, с правой, ее уровень на 22 см выше, чем с другой стороны подъезда. И здесь как раз образовалась впадина, где постоянно собирается вода.

Не зря говорят: вода и камень точит. Постепенно она разрушает жилое здание. Чтобы влаге было куда уходить, необходимо делать планировку грунта, другими словами, выравнивать поверхность. А потом строить новую отмостку. Василий Кирик пытался решить проблему своими силами, но сил не хватило.

Не помогли и обращения в местный жилкомхоз.

Василий Кирик, житель деревни Речки:

Я обращался к мастеру участка. Мне ответили, что денег на данный момент нет и делать ничего не будут.

Но с приездом телевидения сюда заглянуло и руководство коммунальной организации.

Жители, наконец, услышали долгожданный ответ: весной следующего года проблема будет решена.

Цена вопроса (и переживаний жильцов) – всего лишь порядка 800 рублей.

Дмитрий Заикин, начальник жилищно-эксплуатационного отдела коммунального предприятия «Жилкомхоз»:

Мы сделаем планировку грунта. Будет выполнен частичный ремонт отмостки. Это мы планируем сделать.

Проблема этого дома вскрыла и недостатки при строительстве других зданий.

Дмитрий Заикин, начальник жилищно-эксплуатационного отдела коммунального предприятия «Жилкомхоз»:

Отмостку здесь нужно делать практически по каждому жилому дому. Мы начали и планово работаем, решаем эти вопросы.

Старожилы говорят, что под деревней Речки текут настоящие подземные реки. Возможно, потому в тщательном осмотре нуждаются все дома. Болезнь проще предупредить, чем потом лечить.