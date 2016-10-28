В Могилевском районе 12-квартирный дом разрушает вода: жители обратились за помощью на телевидение

Новости Беларуси. Жильцы дома в Могилевском районе бьют тревогу: здание разрушается, по стенам идут трещины, перекрытия смещаются... И это еще не все беды. Коммунальщики с решением этих вопросов не спешили. Впрочем, только до тех пор, пока не приехала наша съемочная группа. В чем проблема проблемного дома, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Дом, как дом – на первый взгляд. Но вот подходишь ближе, и вся картина проблем – как на ладони. В разных местах и снаружи, и внутри пошли трещины. Василий Кирик первый, кто начал бить тревогу. Еще бы. Плиты, перекрывающие подъезд, стали проседать и смещаться.
Василий Кирик, житель деревни Речки:
Видно, что пошли трещины, пошла отодвигаться колонна. Будут трещины идти и идти, и кому-нибудь… это в лучшем случае, если просто упадет, а если человек будет выходить и хлопнет дверью?
Виктория Букочева, житель деревни Речки:
Страшно, что маленький ребенок, пугает, что может что-то рухнуть.
Этому дому всего чуть более 20 лет, но выглядит на все 40. Вот так строили в начале 90-х.
Внутри квартир жители пока не замечали трещин на стенах, но это лишь дело времени.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Вся проблема в неправильно сделанной отмостке возле фундамента дома. С одной стороны, с правой, ее уровень на 22 см выше, чем с другой стороны подъезда. И здесь как раз образовалась впадина, где постоянно собирается вода.
Не зря говорят: вода и камень точит. Постепенно она разрушает жилое здание. Чтобы влаге было куда уходить, необходимо делать планировку грунта, другими словами, выравнивать поверхность. А потом строить новую отмостку. Василий Кирик пытался решить проблему своими силами, но сил не хватило.
Не помогли и обращения в местный жилкомхоз.
Василий Кирик, житель деревни Речки:
Я обращался к мастеру участка. Мне ответили, что денег на данный момент нет и делать ничего не будут.
Но с приездом телевидения сюда заглянуло и руководство коммунальной организации.
Жители, наконец, услышали долгожданный ответ: весной следующего года проблема будет решена.
Цена вопроса (и переживаний жильцов) – всего лишь порядка 800 рублей.
Дмитрий Заикин, начальник жилищно-эксплуатационного отдела коммунального предприятия «Жилкомхоз»:
Мы сделаем планировку грунта. Будет выполнен частичный ремонт отмостки. Это мы планируем сделать.
Проблема этого дома вскрыла и недостатки при строительстве других зданий.
Дмитрий Заикин, начальник жилищно-эксплуатационного отдела коммунального предприятия «Жилкомхоз»:
Отмостку здесь нужно делать практически по каждому жилому дому. Мы начали и планово работаем, решаем эти вопросы.
Старожилы говорят, что под деревней Речки текут настоящие подземные реки. Возможно, потому в тщательном осмотре нуждаются все дома. Болезнь проще предупредить, чем потом лечить.