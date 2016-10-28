Центр китайской традиционной медицины появится в Минской области

Новости Беларуси. Минская область и провинция Чжэцзян Китайской Народной Республики подписали протокол о намерениях создать Центр китайской традиционной медицины. Он разместится на территории Минской области. Вероятная площадка – Минский областной центр медицинской реабилитации в Смолевичском районе.

В соответствии с подписанным документом белорусская и китайская стороны берут на себя определенные обязательства.

Так, главное управление здравоохранения Миноблисполкома обеспечит Центр китайской традиционной медицины кабинетами и оборудованием. Партнеры из Поднебесной направят в Минскую область своих специалистов для лечения жителей и обучения врачей.

К слову, в Беларуси подобные центры – а их два – есть только в столице. Минская область – первая из регионов страны, где будет реализован проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Боярская, начальник главного управления охраны здоровья Миноблисполкома:

Это первая ласточка. Данный центр будет оказывать услуги гражданам Республики Беларусь по профилактике, лечению и восстановлению здоровья. Основные методы китайской традиционной медицины, которые предполагаются у нас, – это иглоукалывание, массаж и применение лекарственных трав. В ходе открытия Центра китайской традиционно медицины также будет налажено двустороннее китайско-белорусское сотрудничество в областях: образование, научно-исследовательская работа, медицинский туризм и реабилитация.