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Хрупкая, но сильная женщина! Секреты женской самообороны: как спугнуть преступника?

12 мая 2015 11:50
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В наше нелёгкое время безопасность представительниц прекрасного пола зачастую находится в руках самих представительниц прекрасного пола. Поэтому неудивительно, что сегодня самооборона для женщин - вернейший способ защитить себя от хулиганов.

Секрет женской самообороны прост: чем меньше преступник ждёт отпора от потенциальной жертвы, тем эффективнее самозащита. Именно в этом сила слабой женщины.

Нередко в ситуации противостоянию хулигану милые дамы допускают грубейшую ошибку.

Не стоит рассчитывать только на собственные силы. Ведь в схватке между жертвой и хулиганом чаще всего силы не равны. Действовать надо по обстоятельствам, используя хитрость.

Базовые приёмы:

1. Защита от захвата за волосы спереди.

Обхватываем руку нападающего. Наносим удар по болевой точки ноги. Затем - удар по болевой точке бицепса. И отсюда бьем наотмах кулаком по верхней челюсти. Сбрасываем с себя руку нападающего и убегаем.

2. Нападающий хватает вас за волосы сзади.

Разворачиваемся. Бьем кулаком в пах, затем, обхватив шею нападающего, наносим ему удар коленом по голове. Отталкиваем и убегаем.

# общество # Полезные советы # Фотофакт # Мария Рандаревич

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