Нар Байрам, лезгинка и нарды: день Азербайджанской культуры в Минске пройдёт 1 октября

Новости Беларуси. Праздник граната, зажигательная лезгинка и насыщенная концертная программа.

1 октября впервые в Минске пройдет День азербайджанской культуры.

Гостей традиционно ждут у Ратуши, в том числе на мастер-классы по танцам, выжимке гранатового сока, приготовлению национальных азербайджанских блюд. Также будет организована площадка, где любой желающий сможет попробовать свои силы в игре в нарды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гюльнара Иманова, член правления Международного общественного объединения «Конгресс азербайджанских общин»:

Праздник будет очень красивый, разнообразный. На празднике будут музыкальные программы, спортивные состязания, игры, мастер-классы поваров. Этот раз будет отличаться от других праздников, которые проходили в городе Минске. Мы совместили День Азербайджана с праздником граната, Нар Байрамом.