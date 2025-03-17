Посевная в центре внимания Президента! Какие цели стоят перед сельским хозяйством?

Начнем с темы, которая во многом определяет нашу независимость. Речь о продовольственной безопасности. Ежегодная битва за урожай (а с капризами нашей погоды она, действительно, нередко превращается в битву) – это серьезный тест на устойчивость и состоятельность для государства и всех его институтов. Именно поэтому к тому, что происходит в поле, от первого зернышка до ароматного каравая, а еще к технике, технологиям и, конечно, ко всем людям труда – столь пристальное внимание главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну и, разумеется, государство ожидает отдачу от всех участников этого процесса: безупречной исполнительской дисциплины от аграриев, современной сельхозтехники от инженеров и машиностроителей, новаторских идей от ученых. Только совместные усилия приведут к эффективному результату осенью – на финише аграрной кампании. Ну а пока о том, что происходит на старте. Репортаж Глеба Прокофьева.

Сельхозпредприятие в Борисовском районе. Этой ночью поля хозяйства припорошило снегом. Такие погодные условия заставили аграриев скорректировать уже намеченный план полевых работ. Но важно работать, соблюдая все регламенты и технологии. Только тогда будет результат.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сегодня подкормка озимых на паузе. Погода не позволяет. Снег в поле, сильный ветер и низкая температура. Работы продолжатся, когда на термометре станет выше плюс пяти. В хозяйстве примерно поровну делят площади под озимые и яровые культуры. Осенью здесь посеяли рапс на площади в 1300 гектаров, под озимые зерновые отвели больше 5 тысяч. Вели мониторинг полей. Опасения вызывала практически бесснежная и теплая зима, но погодный фактор не сказался на всходах. Перезимовали культуры неплохо, уверенно делают вывод аграрии.

Константин Полозов, агроном УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» филиал «Большие Новоселки»:

Выход в весну пошел нормальный, влаги не было на полях, плюс не было снежной корки и всех этих видов болезней, как снежная плесень. Аграрии уже на старте посевной. Теплых дней ждут не сложа руки, а готовят почву. Выполняют пахотные работы и вносят органические удобрения. Среди тех, кто в полях, Максим Ковальчук. Трудится на земле несколько лет. Сейчас закрывает влагу. А далее сам сев. Понадобится несколько недель, чтобы справится со всеми работами.

Максим Ковальчук, тракторист-машинист УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» филиал «Большие Новоселки»:

Нравится мне на земле работать. Нравится сеять, я с сеялкой работаю в основном. Нравится потом смотреть, когда уже всходы появляются, думаешь, это же я сделал. В этом году агроработы начались чуть раньше обычного. Погода позволила выйти раньше в поля. Не затянули и подготовительный процесс. К ремонту техники приступили сразу же, как закончили осенний сев. Обновили мехпарк, создали механизированные бригады. В этом году аграрии «Больших Новоселок» стратегию посева менять не стали, как и саму площадь. Но по стране яровой клин скорректировали. Например, увеличили площадь под кукурузу. Это связано с тем, что урожайность «царицы полей» выше, чем у колосовых. А еще вырос спрос на белорусский сахар. В связи с этим расширили площадь и под сахарную свеклу. А вот обратная тенденция намечается с гречихой и просо. АПК – это основа благосостояния. На встречах с аграриями Президент всегда подчеркивает важность сельского хозяйства для экономики страны. Отдельно на ходе весенне-полевых работ остановились и во время формирования состава правительства. Держать руку на пульсе и не упустить важные агрономические моменты – задача вице-премьеру, курирующему направление, Юрию Шулейко. Читайте здесь.

Сегодня работы на весну аграриям, кто был поворотливым, меньше. На полях активно внедряются новые технологии. Использование GPS-навигации и дронов для мониторинга состояния посевов стало обыденностью. Это позволяет точно распределять семена и удобрения, что значительно увеличивает эффективность работы. Не стоит забывать и о государственной поддержке аграриев с целью повышения производительности, улучшения качества продукции. Посевная кампания – это не просто процесс, а нечто большее. Здесь заложен упорный труд, традиции, инновации и технологическая дисциплина, еще раз акцентировал внимание глава государства на недавнем выездном семинаре. Лукашенко: этот год особенно и пятилетка не просто о качестве, а о железной исполнительской дисциплине. Подробности.