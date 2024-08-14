Все, кто разрушали храм, погибли не своей смертью – история церкви Сергия Радонежского в Лесковичах

Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а еще ощутить, что такое СПА по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом.

Замок в миниатюре, или небесная симфония. Дуэт бутового камня и алого кирпича восхищает. Храм святого преподобного Сергия Радонежского возвели в 1878-м в русском стиле. По рассказам старожилов, помогли помещики Хлюдинские, которые построили в Лесковичах усадьбу и, хоть были католиками, внесли свой вклад для православных. Местные жители приносили для раствора куриные яйца, и кладка получилась добротной на века. Самое главное – церковь согрета любовью прихожан, это невозможно не почувствовать.

Протоиерей Федор Пучинский, благочинный церквей Шумилинского округа:

В храме находится образ, икона. Ее хранили люди, когда разрушали этот храм. Это образ великомученика, целителя Пантелеймона, святого, который помогает в разных нуждах, болезнях, ему молится народ. Это у нас считается чудотворный образ Пресвятой Богородицы, также к нему приходят люди приложиться, получить покров, заступничество и помощь Божьей Матери. Есть и другие здесь иконы намоленные, старинные.

На службах негде было яблоку упасть, но все изменилось с приходом Советов. В 30-е годы церковь превратили в клуб, в войну вновь зазвучали молитвы, а в 1962-м святыню переоборудовали под зерносклад. Местные власти подкупили трактористов всего за пару бутылок вина, и те начали разрушать храм и рубить топорами купола. В тот вечер беременная жена одного из трактористов готовилась к Пасхе, пекла куличи и красила яйца. Как узнала о злодеянии, бросила все и побежала спасать родную церковь.