«Хотим золотую свадьбу встретить вместе с тысячелетием Минска»: как столица отпраздновала 950-летие

Новости Беларуси. Самым популярным селфи в эти выходные в Минске, конечно, стало фото на фоне воздушного шара. Когда еще в небе двухмиллионного города можно увидеть столько разноцветных летательных аппаратов? Фестиваль воздухоплавания – стал, пожалуй, самым ярким, но не единственным зрелищем дня города в столице – юбилейного в этот раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Минску исполнилось 950. И абсолютно все пары молодоженов, которые вчера в центре столицы скрепили свою любовь узами брака, загадали желание: отметить золотую свадьбу в день тысячелетия города – то есть через 50 лет.

Праздничная увертюра трех стихий – воды, музыки и света. Такого пролога Дня города Минск еще не видел! Поющие фонтаны взметались ввысь на десятки метров, рисуя в ночном небе уникальный танец под живую музыку. За водной феерией поспевали и камеры нашего телеканала, транслируя шоу на большие экраны.

Блещут доспехи, реют хоругви и вот-вот схлестнутся копья. Сегодня они на коне, как и много веков назад. Средневековые рыцарские турниры окунули в историю. Ведь Минску – 950! К слову, наша столица даже старше Москвы на 80 лет. Белокаменная отмечала юбилей в один день с Минском.

Зритель:

Тут будет зрелищный бой, видели, какие всадники катаются!

Не только рыцарям, но и современным белорусам отваги не занимать. Наш герой 20 лет укрощает огненную стихию. 9 спасенных жизней на счету современного супермена. Вадим Литвинов – минчанин года. Почетное звание вместе с ним в этом году получили 13 человек: учителя, врачи, ученые. Вадим Литвинов, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Фрунзенского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Оценена моя работа, что я приношу пользу людям.

Дали огня спасатели и на международных соревнованиях в день города. Поднять груз под 20 кг на 4-й этаж только за счет силы рук, нестись с пожарным рукавом, полным воды, тащить увесистого манекена… и это еще не все испытания!

Огнеборцы ставили силовые рекорды, а в Верхнем городе рекордно долго звучал марш Мендельсона. Сразу 9 пар стали молодоженами с легкой руки ретро-городового. И виной свадебного бума не просто красивая дата – «девятое-ноль-девятое»…

Молодожены:

Хотим золотую свадьбу встретить через 50 лет вместе с тысячелетием Минска.

Пока тут кричали «горько», минчанам подарили настоящую «дольче вита». Какие же именины без праздничного торта. Кондитеры кропотливо трудились над своим уникальным шедевром. 250 килограммов сладкого блаженства. На коржах не просто глазурь – вся история города. Кусочек гигантского медовика достался каждому, кто пришел на хлебный фестиваль. Но и не только сладкоежкам было, где разгуляться. Большой фуд-корт площадью 5 тысяч метров развернулся у Дворца спорта.

Тем временем раскрасили минское небо воздухоплаватели из семи стран. Так пилоты аэростатов поздравили Минск с высоты птичьего полета, приурочив свои соревнования к юбилейной дате. Впрочем, по традиции это был не единственный повод поднять глаза в небо. Не меньше людей собрались у Дворца спорта и утром. Эстафету праздничного марафона подхватил марафон спортивный.

Яна Шипко, СТВ:

Почтенным годам за Минском не угнаться. Сегодня в спортивном стиле продолжаем отмечать юбилей. И как говорится, журналиста ноги кормят, вот и проверим лично, насколько же они быстрые! Здоровый пример заразителен. Минский полумарафон впервые прошел настолько масштабно. Физкульт-привет юбилейному Минску передали сразу 30 тысяч участников, вместе пробежав по любимым центральным улицам.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Я думаю, и дальше будем двигаться в этом направлении, чтобы Минский полумарафон был наряду с Лондонским и Берлинским.

Ирина Сомова, победитель Минского полумарафона на дистанции 10 000 м:

Я рада, у меня на подсознании было, что я выиграю 10 000 метров. На половине было бы мне сложнее, потому что соперницы из разных стран приехали очень достойные. На открытии полумарафона был замечен и мэр столицы. Поприветствовать участников забега он заехал на броневике. Как оказалось, по пути на празднование Дня танкиста.