«Любая гроза или ветер 15-20 м/с – это оранжевый уровень опасности»: почему белорусы не реагируют на предупреждения синоптиков

Новости Беларуси. Главным мировым ньюсмейкером недели стала коварная «Ирма», которая держит в ужасе юго-восточное побережье Северной Америки и весь Карибский бассейн. Шесть миллионов человек вынуждены покинуть свои дома. Тревожные новости 10 сентября приходят и из Италии. Здесь ураган оставил после себя разруху и наводнения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На фоне таких событий в мире белорусская непогода выглядит вполне себе мирно. Хотя в начале недели на Светлогорск за несколько часов выпало полторы месячные нормы осадков. Хотя синоптики предупреждали, говоря в очередной раз об оранжевом уровне опасности, к которому мы, будем откровенны, в последние годы уже привыкли. Иными словами, если человека часто чем-то пугать, то бояться он просто перестанет. Если не океанами, то реками точно на несколько часов стали улицы городов Беларуси в первые дни осени. В Гомельской области полторы нормы сентябрьских осадков вылились в серьезные неприятности: масштабные подтопления торговых центров и домов, колоссальный материальный урон.

Елена Близнец, дизайнер мебели:

Воды было много. Все, что было на полу, все пришло в негодность – ножки в основном испорчены. Мебель распухла. Это безвозвратные потери.

Денис и Евгения Краузе, жители Светлогорска:

Благо ветра не было, был просто дождь. Зная, что было в Минске, мы отделались легко.

Жителям столицы действительно пришлось убедиться в том, что понедельник – день тяжелый. 2 десятка поврежденных автомобилей. Под натиском шквалистого ветра на неделе не смогли устоять деревья и даже остановки. В итоге трое пострадавших. И все это, несмотря на настойчивые предупреждения синоптиков о непогоде.

Алена Сырова, СТВ:

Как вышло так, что само понятие оранжевого уровня опасности стало обыденностью для жителей нашей страны и почему в эти яркие дни вопреки предостережениям людей на улице не становится меньше?! Возможно, мы просто привыкли. Только в августе метеорологи обещали не менее 15 «оранжевых» дней, в которые, все граждане без исключения должны были следовать рекомендациям МЧС.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:

Иногда мы задействуем SMS-рассылку, однако основания для отправки SMS-сообщения – это экстраординарный прогноз погоды, как это было недавно, когда обещали ветер порывами до 24 м/с. Каждый раз, когда объявляется оранжевый уровень опасности, рассылать SMS-сообщения не имеет смысла, у людей может возникнуть эффект привыкания, и они не будут предпринимать каких-либо действий. Но в Гидромете, кажется, не боятся повторения истории из притчи про мальчика, который слишком часто кричал: «Волк! Волк!»

Александр Беганский, начальник отдела метеорологических прогнозов ГУ «Гидромет»:

Даже если возьмем Минск, то в одном районе был ливень, а в другом нет, вот и выходит – для одних оранжевый уровень был, для других не было. Кстати, цветовую маркировку погодных условий придумали британские специалисты и внедрили во всем мире, а вот белорусские метеорологи яркую палитру переняли 5 лет назад. По идее, проще должно было стать всем, но на практике критерии слишком расплывчатые в условиях нашего переменчивого климата.

Виталий Новицкий:

Было хорошо, если бы была возможность получать локальные прогнозы. Это позволило бы лучше реагировать на возникающие ситуации. Александр Беганский:

Любая гроза или ветер 15-20 м/с – это уже оранжевый уровень опасности. Да, возможно, критерии должны дорабатываться. Но пока в нашей стране именно такие критерии установлены.