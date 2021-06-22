«Хоть я была и ребёнком, но я всё помню». О чём не могут забыть дети блокадного Ленинграда

Новости Беларуси. Дань памяти павшим отдали в Первомайском районе. Траурный митинг, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, прошел у братской могилы на бульваре Толбухина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мероприятии приняли участие представители районной администрации, депутаты Мингорсовета, ветераны, школьники, активисты Белорусского фонда мира, курсанты и военнослужащие, работники предприятий и организаций Первомайского района. Память погибших почтили минутой молчания.

Тамара Вешнякова, блокадница Ленинграда:

Я прожила все 900 дней в блокадном Ленинграде. Хоть я была и ребенком, но я все помню.

Голодная смерть нас уже накрывала холодным и черным крылом,

Но чудом спаслись мы от страшного ада и память об этом несем.

Без прошлого нет будущего, а настоящее – это есть мост между прошлым и будущим. Поэтому, как говорится, надо помнить, что такое война, помнить, чтобы никогда не повторилась.

Маргарита Савчик, председатель Первомайской районной организации Белорусского фонда мира:

Это война унесла очень много жизней. Как в Беларуси, так каждый третий. Поэтому каждый белорус и каждый житель Беларуси знает цену миру.

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:

Поблагодарить наших ветеранов за то, что они до сих пор служат на благо отечества. За то, что они до сих пор доносят до молодежи истинную картину тех лет, те ценности, которые присущи нашему народу.